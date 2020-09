Žiadne kahance a umelé kvety. Košice plánujú prírodný cintorín

Vzniknúť by mohol už budúci rok pri krematóriu.

6. sep 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Množstvo umelých kvetov a plastových či sklenených kahancov. Tak vyzerá nielen na Dušičky väčšina slovenských cintorínov. Čoraz viac ľudí však hľadá alternatívu k tradičnému pochovávaniu.

S úctou k nebohým, ale aj k prírode – i tak sa dá v súčasnosti pochovávať. Ekologický cintorín by mohol vzniknúť o rok aj v Košiciach.

Prvý a zatiaľ jediný na Slovensku vznikol vo Zvolene v roku 2017.

Alternatíva

„Košice sú progresívnym mestom otvoreným novým myšlienkam a inovatívnym riešeniam v oblasti životného prostredia. V súvislosti s kandidatúrou na titul Európske hlavné zelené mesto 2023, ale aj potrebou rozširovania verejného cintorína a hrobových miest, uvažuje magistrát nad alternatívou vybudovať v Košiciach prírodný cintorín,“ zverejnila košická radnica.

Viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý) a riaditeľka Správy mestskej zelene Marta Popríková sa stretli s Monikou Suchánskou, spoluzakladateľkou a manažérkou „Záhrady spomienok“, ktorá je jedným z ekologických projektov neziskovej organizácie Živica.

Ak by sa mesto Košice do zámeru pustilo, v metropole východu by vznikol druhý prírodný cintorín na Slovensku.

Podľa Suchánskej si ho ako miesto posledného odpočinku vyberá čoraz viac ľudí, predovšetkým seniorov s blízkym vzťahom k prírode. Dnes sa už pracuje na jeho rozšírení.