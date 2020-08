Košice označili útok na zákonnosť zmeny stanov vodární za nezmysel

Potocký: Veď ani Kmotríka nevpustili v Bratislave.

25. aug 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Na košickom magistráte sa v pondelok uskutočnilo pracovné stretnutie akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), na ktoré pozval primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) všetkých kolegov zo samospráv, ktorí zastupujú svoje obce a mestá s podielmi vo vodárňach. Prišlo ich okolo stovky.

Ako už Korzár informoval, dôvodom stretnutia bol návrh Košíc ako najväčšieho akcionára (20,44 percenta) na zmenu stanov VVS tak, aby sa zabránilo vstupu súkromného subjektu do spoločnosti. V súčasnosti vlastnia akcie iba samotné vodárne a obce i mestá.

Aktuálne však takýto prienik do akcionárskej štruktúry reálne hrozí, lebo obec Čerhov (okres Trebišov) chce predať svoj 0,07-percentný podiel eseročke Advokát Pirč, ktorá je ochotná zaplatiť za 5 144 akcií 100-tisíc eur (19,44 eura za kus).

O zmenách stanov sa má hlasovať na mimoriadnom valnom zhromaždení VVS 2. septembra. O jeho zvolanie požiadalo práve mesto Košice.

Rajtáková: Účelovo podsúvajú, že návrh je protizákonný

Advokátka Iveta Rajtáková, ktorá pripravila pre mesto návrh zmien stanov vodární, odmietla, že by bol v rozpore so zákonom, ako to tvrdia v upozornení predstavenstvo a v stanovisku dozorná rada VVS, zaslaných v pondelok akcionárom.

„Ide pre mňa o nepochopiteľnú aktivitu z ich strany. Obe tieto listiny, ktoré majú prakticky identický obsah, veľmi hrubým spôsobom dezinterpretujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré sa vzťahujú k prevoditeľnosti akcií, ale aj obsah návrhu mesta Košice na zmeny stanov.“

V nich je možné podľa Obchodného zákonníka obmedziť, nie však vylúčiť prevoditeľnosť akcií na meno.

„Veľmi účelovo sa v listoch podsúva konštatovanie, že to, čo chce mesto svojím návrhom dosiahnuť, je vlastne zákaz prevoditeľnosti akcií. Tento názor je podopieraný citáciami z literatúry alebo konštatovaniami Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Mesto Košice sa pritom nepokúša o nič iné, len o obmedzenie prevodu akcií na inú osobu ako akcionára. Nevidím žiaden podklad pre záver, že takýto návrh by mal byť v rozpore s Obchodným zákonníkom,“ zdôraznila Rajtáková.

Nadhodila otázku možnosti, či listy nemajú za cieľ len účelovo zmanipulovať akcionárov, presvedčiť ich o nezákonnosti navrhovanej zmeny stanov a takto zabrániť jej schváleniu.

Podľa advokátky by táto argumentácia v konečnom dôsledku viedla k absurdnému záveru, že mestom navrhnuté iba obmedzenie prevodu akcií by malo byť vlastne zákazom, ktorý zákon vylučuje.

„V návrhu na zmenu stanov, ktorý predkladá mesto Košice, som úplné vylúčenie prevoditeľnosti akcií nenašla.“

Polaček označil tieto listy za „zlovestné“ a istú formu vyhrážok voči akcionárom.

Potocký: V stanovách to majú aj vodárne v Bratislave

Na pondelkovom stretnutí akcionárov sa zúčastnili aj niekoľkí poslanci parlamentu.

Milan Potocký (OĽaNO) z Michaloviec takisto pre Korzár odmietol spochybňovanie zákonnosti návrhu Košíc na zmenu stanov, ktorý by zabránil vstupu súkromného subjektu do VVS.

Poukázal pritom na stanovy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Tie dovoľujú podľa neho už roky previesť jej akcie len na obce a mestá, ktoré sú akcionármi spoločnosti.

„Firma veľkopodnikateľa Ivana Kmotríka už v roku 2015 uzavrela s mestom Skalica zmluvu o plánovanom predaji akcií BVS, dokonca za tie akcie aj zaplatila. K ich prevodu však dodnes nedošlo, lebo tomu bráni ochrana pred privatizáciou, zakotvená v stanovách BVS. Ak by táto ochrana bola protizákonná, Kmotrík by ju dávno napadol na súde,“ argumentoval Potocký, prečo považuje aj navrhované zmeny stanov v košických vodárňach za zákonné.

V stanovách BVS sa priamo píše, že „prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená“.

Akcionár môže previesť jej akcie „iba na právnickú osobu, ktorá je obcou alebo mestom“ a ktorá „je zároveň akcionárom spoločnosti“.

Polaček: Nebude už cesty späť

Presne takto chce mesto Košice upraviť aj stanovy VVS. Navrhuje schváliť, aby akcionári nemohli prevádzať podiely na súkromný subjekt, ale len medzi sebou.

V súčasnosti sa môže k predávaným akciám dostať aj niekto zvonku, no iba v tom prípade, ak si na ne žiadny z akcionárov neuplatní predkupné právo.