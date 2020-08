Kapitán FC Košice Vancák je po operácii. Verí, že najhoršie má za sebou

Na nikoho sa nehnevá.

25. aug 2020 o 14:25 Daniel Dedina

KOŠICE. Má za sebou ťažký víkend. Všetko to začalo sobotňajším zápasom 4. kola II. futbalovej ligy medzi Trebišovom a FC Košice.

Pre kapitána hostí Františka Vancáka šlo o stretnutie, akých už vo svojej kariére absolvoval mnoho.

Všetko však zmenila 64 min. a ostrý stret v strede poľa s Romanom Begalom.

Domáci futbalista si pri snahe o založenie rýchlej akcie posunul loptu o čosi dlhšie, obaja hráči šli do sklzu a Vancák na to škaredo doplatil.

Aktuálne je už po operácii zlomenej pravej nohy. Zákrok absolvoval v pondelok predpoludním v Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Do nohy dostal klinec i štyri skrutky

„Mám zlomenú píšťalu, bolo to na hrane otvorenej zlomeniny. Kosť bola zlomená celá a trochu vychýlená, teraz budem čakať, kedy sa to zrastie. Našťastie, ihlica vydržala,“ zvestoval Korzáru z nemocničného lôžka František Vancák.

Po prebratí sa z umelého spánku ho potešila informácia, že operácia prebehla úspešne.

„Videl som už aj snímku. Mám tam dlhý klinec so štyrmi skrutkami, pod kolenom i nad členkom. Trochu ma to bolí, ale dá sa to zniesť,“ prezradil Vancák.

Personál nemocnice si pochvaľuje.

„Postarané je o mňa dobre. Sú tu zlaté sestričky, ktoré sa o mňa starajú a ak potrebujem, dávajú mi lieky proti bolesti. Pred operáciou som spal celkom dobre, prvú noc po nej som sa trochu prebúdzal. Verím, že to najhoršie mám za sebou a každým dňom to bude lepšie a lepšie,“ snaží sa myslieť optimisticky.

Dĺžku liečby nerieši. Základ je byť fit

Presnú dĺžku svojej liečby ešte v tejto chvíli košický kapitán nepozná.