Krátký: Je absurdné argumentovať stanovami bratislavských vodární

Klub akcionárov VVS deklaruje, že sa snaží získať akcie od Čerhova.

26. aug 2020 o 0:00 Peter Jabrik

Podpredseda správnej rady občianskeho združenia Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Daniel J. Krátký označuje za nezákonné návrhy mesta Košice na zmenu stanov VVS. Zabrániť odlivu akcií od miest a obcí do rúk súkromných subjektov chce klub cez investičný fond, ktorý by ich skupoval. Nečuduje sa snahe drobných akcionárov predávať svoje podiely, lebo vedenie vodární podľa jeho slov zanedbalo prácu s nimi a vyvolalo v nich dojem, že sú bezcenní.

Tvrdíte, že ak akcionári schvália na mimoriadnom valnom zhromaždení zmenu stanov, ktorú presadzuje mesto Košice, aby zabránilo vstupu prvého súkromného investora do vodární, môže to tejto spoločnosti privodiť problémy. Ako to myslíte?

- Možné riziko súvisí so známym procesom, kde jeden z akcionárov (obec Čerhov – pozn. red.) sa rozhodol svoje akcie predať zrejme transparentným spôsobom v rámci verejnej obchodnej súťaže. Do nej sa prihlásil aj subjekt, ktorý nie je mestom alebo obcou (Advokát Pirč, s. r. o. – pozn. red.). Celý tento proces spustil z môjho pohľadu až hysterickú reakciu viacerých subjektov. Jedným z nich je aj akcionár – mesto Košice. Odvoláva sa pritom na správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), kde sa hovorí niečo o verejnoprospešnom účele, ktorý by mali vodárenské spoločnosti plniť. V tomto niet žiadnych pochybností, no tie vyvoláva, že mesto Košice už nespomína v tej istej správe NKÚ uvedené, že nie je možné obmedziť alebo zakázať prevod akcií z miest a obcí na tretie subjekty presne takým spôsobom, ako to chce urobiť tento akcionár svojím návrhom zmien stanov. Toto je zásadný fakt.

O čo opierate vy vaše tvrdenie, že to spôsobí vodárňam problémy?

- Tento návrh je contra legem (proti zákonu – pozn. red.), takže je spôsobilý vyvolať škodu na strane VVS. Čo je dôležitejšie, je reálne spôsobilý umožniť bez akejkoľvek kontroly prevody akcií medzi akcionármi a na tretie osoby.

Ako to, keď má práve zabrániť prevodu na tretie subjekty?

- Možnosť obchodovania s akciami VVS len medzi akcionármi, teda že by si ich mohli len medzi sebou navzájom prevádzať, podľa platnej legislatívy na Slovensku nejestvuje. Musíme sa teda najprv vysporiadať s otázkou, či je návrh mesta Košice zakázať prevod akcií na tretie osoby zákonný. NKÚ, naše právne analýzy a aj ja ako právnik s 27-ročnou praxou tvrdíme, že nie je. NKÚ vo svojej správe jednoznačne konštatuje, že vláda, ktorá rozhodovala o privatizácii vodárenských spoločností, ako keby zaviazala vtedajší Fond národného majetku zariadiť to, aby akcionármi zostali aj do budúcnosti iba mestá a obce. Ten však túto legislatívnu úpravu nedotiahol do konca, takže Obchodný zákonník nereflektoval zásady a princípy vlády pri privatizácii slovenských vodární.

Vráťme sa k tomu, že podľa vás schválenie zmeny stanov VVS na návrh mesta Košice práveže umožní bez akejkoľvek kontroly prevody akcií medzi akcionármi, ale aj na tretie osoby. Ako tomu máme rozumieť?

- Zjednodušene. Súčasné stanovy VVS hovoria o obmedzenej prevoditeľnosti akcií. To znamená, že ak chce tie svoje akcionár previesť napríklad aj na subjekt, ktorý nie je akcionárom, musí mu to odsúhlasiť dozorná rada. A tá na to musí súhlas udeliť za predpokladu, že bolo ostatným akcionárom umožnené využiť predkupné právo. Obec Čerhov podľa dostupných informácií umožnila všetkým akcionárom využiť predkupné právo. Ak akcionári prijmú na mimoriadnom valnom zhromaždení návrh mesta Košice na zmenu stanov, tak sa ich súčasťou stane ustanovenie, ktoré je v rozpore s Obchodným zákonníkom. Na takéto ustanovenie sa hľadí, ako keby nebolo súčasťou stanov, teda je absolútne neplatné (aj všetky právne úkony, ktoré budú na jeho základe urobené – pozn. red.).

Mesto Košice rezolútne odmieta, že by išlo o nezákonný návrh a s vaším právnym názorom nesúhlasí. Prečo by akcionári nemohli v snahe zabrániť vstupu súkromného investora do spoločnosti zmeniť stanovy a nechať potom prípadne na niekoľkoročné súdne konanie, aby sa v ňom rozhodlo, či je takéto ustanovenie absolútne neplatné alebo nie?