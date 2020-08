Mala iba 15 rokov. Otec ju predával na sex

Zo zločinu kupliarstva sa bude zodpovedať 50-ročný muž z obce Jasov.

26. aug 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Obvineniam zo zločinu kupliarstva nečelia iba podnikavci, ktorí pod zámienkou vysokých zárobkov vylákajú mladé ženy do cudziny a tam ich nútia k prostitúcii.

Okresná prokuratúra Košice-okolie v uplynulých dňoch uzavrela vyšetrovanie a súdu zaslala spis prípadu, v ktorom ako obvinený figuruje 50-ročný Ján Ž. z Jasova a obeťou je jeho dcéra Henrieta.

V čase, keď ju mal predávať na sex, mala iba 15 rokov.

Odmietol vypovedať

Ako nás informovala hovorkyňa krajskej prokuratúry Jarmila Janová, Jasovčan sa mal zločinu kupliarstva dopustiť vlani od marca do októbra.

„Podľa znenia obvinenia Ján Ž. na rôznych miestach v obci Jasov opakovane ponúkal svoju dcéru H. Ž. k pohlavnému styku s nezistenou osobou. Následne za jeho vykonanie opakovane dostal odplatu v nezistenej výške," uviedla Janová.

Keď začala polícia prípad vyšetrovať, Ján využil svoje právo a vypovedať odmietol.

Henrieta bola zhovorčivejšia a podrobne opísala, ako ju otec predával a komu.

Jediným klientom, s ktorým musela mať po celý čas sex, bol šéf jej brata, akýsi Slovinec.

Tvrdila, že otec sa jej vyhrážal, že ak odmietne, zavrie ju doma a nikam nepôjde. A keď sa dozvedel, že o tom všetko rozprávala v škole, vyhrážal sa jej zabitím.

Dievča opísalo, že so Slovincom musela mať sex zakaždým, keď bol na Slovensku. Stretli sa vždy v Jasove, kde si k nemu sadla do auta a šli spolu do hotela. Bolo to asi päť až sedemkrát. Nechcela to robiť, ale bála sa otca.