V podmienke kradol termostaty, dostal polročné väzenie

Zlodej svoj lup schoval do batoha, časť z neho prehodil aj cez plot predajne.

27. aug 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Tovar z predajní sa už nevynáša iba tak, že si ho zlodej schová a chce nepozorovane prejsť cez pokladničnú zónu.

Košická polícia, prokuratúra a v utorok aj súd riešili prípad, ktorého hlavný aktér časť svojho lupu prehodil cez plot a potom si ho odtiaľ chcel odniesť.

Nevyšlo mu to a trest ho bude minimálne pol roka mrzieť.

Chytila ho esbéeska

Nový spôsob krádeže vymyslel a realizoval 27-ročný Košičan Ľudovít B.

Podľa znenia obvinenia v nedeľu okolo poludnia odcudzil z predajnej plochy v OBI na Moldavskej ceste jeden termostat Trend v cene 230 eur a dva termostaty Štart v cene 180 a 150 eur.

Dva kusy schoval do batoha a jeden prehodil na oddelení záhrady cez plot. S batohom potom prešiel cez pokladničnú zónu. Ak by Ľudovít nebol esbéeskou odhalený, spoločnosti OBI by vznikla škoda 560 eur.