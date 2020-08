Rokovania o kolektívnej zmluve v U. S. Steel Košice smerujú k dohode

Výsledok by mohol byť známy v piatok.

26. aug 2020 o 13:28 SITA

KOŠICE. Nová kolektívna zmluva medzi spoločnosťou U. S. Steel Košice (USSK) a Radou odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice by mohla byť podpísaná už v najbližších dňoch.

Informoval o tom predseda Rady odborov OZ KOVO USSK Juraj Varga.

Zostáva štandardný pracovný čas

Po treťom kole rokovaní pred mediátorom prerokovali odborári v utorok nové znenie návrhu kolektívnej zmluvy na Výbore rady odborov U. S. Steel Košice.

„V utorok na výbore rady odborov schválili predsedovia združení v jednotlivých základných organizáciách jednomyseľne znenie návrhu kolektívnej zmluvy s tými pripomienkami, ktoré sme zadefinovali, a ďalej pokračuje proces schvaľovania do konca týždňa. Výsledok, či to bude akceptované jednou aj druhou stranou predpokladám v piatok a deklarované podpisom by to mohlo byť v pondelok 31. augusta. To hovorím o optimistickom variante,“ uviedol Varga.

Ako ďalej Varga uviedol, odborári sa s vedením USSK dohodli taktiež na kompromisnom riešení v otázke týždenného pracovného času.

„Štandardným ostáva 35,5-hodinový pracovný čas s tým, že ho môže zamestnávateľ, ak bude mať objektívne príčiny, navýšiť o dve hodiny po dobu dvoch mesiacov s príplatkom 11,2 percenta tarifnej mzdy. Ak by chcel zamestnávateľ predĺžiť pracovný čas na ďalšie obdobie, tak to môže urobiť na maximálne ďalšie tri mesiace po odsúhlasení odborov,“ dodal Varga.

Spor o pracovný čas

Výbor Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice vyhlásil 29. júla štrajkovú pohotovosť.

Dôvodom bola skutočnosť, že sa ani po 25 kolách kolektívneho vyjednávania o novom znení podnikovej kolektívnej zmluvy nepodarilo nájsť spoločnú dohodu.

Spornou sa stala otázka dĺžky pracovného času.

Aktuálne platí v podniku skrátený pracovný čas.

Návrh znenia novej kolektívnej zmluvy pripravila Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice spolu s odborovou organizáciou OZ NKOS.

Návrh zamestnávateľovi odoslali 15. novembra 2019 a prvé kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo 22. januára tohto roku.

Platnosť pôvodnej štvorročnej kolektívnej zmluvy vypršala po dvoch predĺženiach 30. júna tohto roku.

V U. S. Steel Košice pracuje približne 10 500 zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.