Košičania trénujú ako v NHL. Šťastný už má o kapitánovi jasno

V príprave ich preveria kvalitní súperi.

27. aug 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice majú za sebou prvé dva týždne prípravy na ľade, ktoré si spestrili aj tréningom zručností zameranými na zakončenie, obratnosť a korčuliarsku techniku.

Tréneri sa nimi inšpirovali na stáži v kanadskom Edmontone, ktorý hráva v NHL.

Špeciálne zamerané tréningy majú pomôcť zdokonaľovať sa predovšetkým mladým hráčom.

Oceliari už o týždeň odohrajú svoj prvý prípravný zápas na ľade Zvolena.

Tešia sa na zápas po dlhej dobe

Po dlhej pauze zapríčinenej pandémiou koronavírusu sa košickí hokejisti už tešia na návrat do zápasového diania.

„V rámci tréningového procesu máme k dispozícii všetko, čo potrebujeme. Vďačíme za to aj šéfom Crow arény, ktorí nám vyšli v ústrety a my sa môžeme sústrediť na prípravu. Máme za sebou pomaly dva týždne na ľade a po víkende sa už zameriame na taktické veci. Do Zvolena už chceme cestovať aj po tejto stránke dobre pripravení. Samozrejme sa všetci tešíme, že si po dlhej dobe zahráme zápas,“ povedal tréner HC Košice Jan Šťastný.

Prípravu na ľade si oceliari spestrili aj špeciálnymi tréningami zručností, ktorými sa tréneri inšpirovali v zámorí.

„Mali sme jasnú predstavu o tom, ako chceme pracovať s mladými hráčmi, ktorí ešte nie sú hotoví a sú stále na začiatku svojej kariéry. Musíme k nim pristupovať inak ako k tým skúsenejším. Preto sme trikrát do týždňa zaradili tréningy zručností, ktoré môžu v zápasoch rozhodovať. Chceme byť čo najviac konkurencieschopní a ja pevne verím, že aj toto je jedna z vecí, ktorá nám v tom môže pomôcť,“ uviedol Šťastný.

Budú hľadať najvhodnejšiu taktiku

O zložení jednotlivých formácií už má košický kouč jasno, hoci vo Zvolene ešte nebude môcť rátať so všetkými hráčmi.