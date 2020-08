Školáci sa vracajú do lavíc. Semafor rozhodne, ako dlho v nich zostanú

Ranný filter bude povinný, telesná len vonku, škôlkara so soplíkom nevezmú.

29. aug 2020 o 0:00 Monika Almášiová, Judita Čermáková

KOŠICE. Po dvojmesačných letných prázdninách a trojmesačnej pauze pre koronavírus sa školáci vrátia 2. septembra do lavíc.

Školská dochádzka bude opäť povinná. Rodičia sa už nebudú môcť rozhodnúť, či dieťa do školy pošlú alebo nie.

Ministerstvo školstva vypracovalo manuál pre jednotlivé školy a niektoré školské zariadenia.

Jeho cieľom je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia Covid-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rúška povinné aj odporúčané

Od 2. do 14. septembra je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa, rúšok alebo štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnacov a nepedagogických zamestnancov povinné.

Súvisiaci článok Letné školy otvorili svoje brány aj na východe Slovenska Čítajte

Pre žiakov 1. stupňa sú rúška len odporúčané.

Škôlky a školy sa budú počas trvania pandémie riadiť semaforom.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa vo vzdelávacom zariadení nevyskytlo žiadne podozrivé, ani pozitívne dieťa či zamestnanec, na ochorenie Covid-19.

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa vyskytlo podozrenie na ochorenie a červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) avizuje, že situácia spred prázdnin, kedy boli školy plošne zatvorené a deti sa učili dištančne, by sa opakovať nemala.

Izolačná miestnosť a zatvorené telocvične

Novou povinnosťou materských škôl a škôlok bolo zriadiť miestnosť, kde bude umiestnené dieťa, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia Covid-19.

Podľa materiálov ministerstva by v ideálnom prípade mala mať rozlohu 15 metrov štvorcových a priame vetranie.

Súvisiaci článok Učiteľka prvákov: Nemyslím si, že im budú vedomosti chýbať Čítajte

Môže slúžiť aj na iné účely, no po pobyte chorej osoby musí byť dôkladne vydezinfikovaná.

Ministerstvo tiež neodporúča zdržiavanie sa školákov počas prestávok na chodbách, mali by zostávať v triede.

Do 20. septembra musia zostať vnútorné telocvične a bazény zatvorené, telesná výchova sa môže uskutočniť len v exteriéri. Prvý školský deň sa neuskutoční inokedy tradičné hromadné otvorenie školského roka.

„Výnimkou môže byť prvý ročník, ak je to možné, privítanie sa uskutoční len v exteriéri s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. Ak sa pre nepriazeň počasia nedá realizovať v exteriéri, tak bude individuálne v každej prváckej triede. Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov v triede,“ dopĺňa ministerstvo.

Tri merania teploty

Minimálne prvé dva týždne sa na školách bude vykonávať aj ranný filter.

„V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu tried, odporúčame rozdeliť nástup do školy na niekoľko časových úsekov, napríklad od 7.30 do 8.30 hod. v desať minútových intervaloch,“ uvádza ministerstvo zdravotníctva.

Deťom sa ráno bude merať teplota a sledovať sa budú príznaky ochorenia.

„Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 stupňa Celzia, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5 stupňa Celzia, vykoná sa 3. meranie po ďalších piatich minútach, ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 stupňa Celzia nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, dieťa si prevezme, ak nie je, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne,“ informuje o postupe rezort.

Prechladené dieťa môže škôlka odmietnuť

Špeciálne pravidlá platia aj pre materské školy. Ministerstvo neodporúča zberné triedy, aby sa deti nepremiešavali.

Súvisiaci článok Z rodičov sa zrazu stali učitelia. Ich deti dostávajú úlohy aj z hudobnej Čítajte

Dieťa môže sprevádzať len jeden rodič, ktorý musí mať nasadené rúško a pobyt v interiéri škôlky skrátiť na nevyhnutný čas.

Materská škola má zároveň právo dieťa, ktoré vykazuje príznaky akútneho ochorenia, a to nielen koronavírusu, neprebrať.

„Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho podľa podmienok materskej školy,“ uvádza ministerstvo.

Ochranné pomôcky zamestnancom zabezpečuje mesto

V školách a škôlkach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice začne školský rok v štandardnom dátume.

„Rekonštrukcie a opravy, prípadne investície sú naplánované tak, aby sa aj v nevyhnutných prípadoch dokončili súbežne, bez vplyvu na začiatok výučby,“ informoval hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

V tomto roku by malo nastúpiť do škôl vyše 2000 prváčikov, podľa hovorcu sa budú musieť zaobísť bez slávnostného zhromaždenia na úvod, to je zrušené na všetkých školách.

Po prvých dvoch týždňoch, kedy sú opatrenia sprísnené, by sa školy mali následne riadiť práve semaforom.

V zelenej fáze je v škôlkach povinnosť robiť ranný filter, pričom meranie teploty je len odporúčané, na školách je ranný filter len odporúčaný.

„Ak sa nejaká základná škola rozhodne zaviesť individuálne alebo plošné merania teploty, nebudeme jej v tom brániť. V zelenej fáze to nie je povinnosť. V prípade zhoršenia situácie budeme postupovať prísnejšie, avšak stále v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva a ministerstva školstva,“ vysvetľuje Fabian.

Dôraz sa bude klásť aj na zvýšenú hygienu, neodporúča sa utieranie rúk do uteráka, ale využívanie jednorazových obrúskov.

„Mesto zabezpečuje ochranné pomôcky pre zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti, rovnako zabezpečuje dopĺňanie dezinfekčných prípravkov, vybavenie škôl papierovými utierkami a podobne. Školy majú možnosť zo svojich vlastných zdrojov zabezpečovať akékoľvek pomôcky nad rámec.“

Semafor a ROR

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 63 stredných škôl. V školskom roku 2020/2021 nastúpi na vyučovanie vyše 24-tisíc žiakov, z toho 4 611 prvákov.

„KSK rešpektuje opatrenia, prijaté na národnej úrovni. Ministerstvo vydalo manuál opatrení pre školy a školské zariadenia, kde odporúča jednotlivým kategóriám škôl a školských zariadení úpravu prevádzkových podmienok po dobu trvania pandémie Covid-19. Košická župa ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, pripravil pokyn riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti, v ktorom vymedzuje zaistenie základných hygienicko-epidemiologických opatrení,“ informuje Andrea Štefanová z komunikačného oddelenia KSK.

„V školách bude platiť zásada ROR – rúško, odstup, ruky. Okrem toho sa bude dbať aj na ranný filter žiakov, pravidelné upratovanie a dezinfekciu priestorov. Vnútorné priestory na šport ako telocvičňu, posilňovňu či bazén neodporúčame využívať a taktiež neodporúčame školám organizovať viacdňové školské výlety, spoločenské akcie a hromadné podujatia. Riaditelia škôl by mali zvážiť hromadné slávnostné otvorenie školského roka.“

Čestné vyhlásenie

Výchovno-vzdelávací proces, vrátane praktického vyučovania, bude prebiehať v nezmenenej forme.

Žiak sa musí pri prvom nástupe do školy preukázať čestným vyhlásením, že neprejavuje príznaky ochorenia a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie.

„Pravidelne bude vykonávaná dezinfekcia spoločných priestorov, tried, sociálnych zariadení a tiež plôch a ostatných povrchov, ktoré používa väčší počet ľudí (ako napríklad kľučky). Príchod do školy sa nezaobíde bez ranného merania teploty.“

Počúvnu hygienikov

Štefanová sa vyjadrila aj k prípadnému ochoreniu žiaka alebo pedagogického pracovníka.

„Ak je na škole osoba podozrivá na Covid-19, je táto škola automaticky zaradená do oranžovej zóny. Ak je podozrivý pedagogický pracovník, v tom prípade nevykonáva pracovnú činnosť, kým nebude podrobený testu s negatívnym výsledkom. Príslušný všeobecný lekár a regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodnú o jeho návrate do pracovného procesu. V prípade červenej zóny, teda keď sa ochorenie potvrdí u minimálne 2 žiakov na škole, vyučovanie bude prerušené v triedach žiakov s potvrdeným ochorením. V prípade potvrdeného pedagogického pracovníka bude zamestnancovi nariadená domáca izolácia. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného RÚVZ.“

Internáty opäť v prevádzke

Súvisiaci článok Stovky izieb v celom Košickom kraji dezinfikujú. Poslúžia pre karanténu Čítajte

Pokynmi RÚVZ sa župa bude riadiť aj v prípade zistenia ochorenia u študenta, ktorý je ubytovaný na internáte.

„Internáty budú fungovať riadne za zvýšených hygienicko-epidemiologických opatrení. K dispozícii bude dezinfekcia a povinné je nosenie rúšok v spoločných priestoroch.“

Podľa informácií župy si školy zabezpečujú dezinfekciu z vlastného rozpočtu.

„V prípade, že MŠVVaŠ zašle samosprávnym krajom prisľúbené účelovo viazané prostriedky, tieto budú na školy rozoslané,“ uviedla Štefanová.