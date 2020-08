Riaditeľka základnej školy: V júni to bola generálka, už vieme, do čoho ideme

Rodičia pravidlá akceptujú.

30. aug 2020 o 0:00 Monika Almášiová, Judita Čermáková

KOŠICE. „Bude to úplne iný začiatok školského roka,“ hovorí riaditeľka košickej ZŠ Janigova 2 Edita Oravcová.

„Boli sme zvyknutí na pompéznu slávnosť, takú, aby si ju zapamätali deviataci, pre ktorých je posledná a prváci, pre ktorých je prvá. Budeme sa musieť prispôsobiť,“ dodáva.

Spoločné slávnostné privítania na školských dvoroch sú pre zhoršenú epidemiologickú situáciu zrušené.

Aj na tejto základnej škole pôjdu žiaci priamo do tried.

„Škola bude vyzdobená, hudba bude hrať, no a bez môjho príhovoru to deti určite zvládnu,“ snaží sa riaditeľka odľahčiť situáciu.

Spoločne, no s odstupmi, privítajú pani učiteľky aspoň prvákov. „Povolili sme aj jeden sprievod pre jedno dieťa. Rodičia sa budú musieť dohodnúť.“

Júnová generálka

Priestory školy sa počas ostatných dní dezinfikujú a pripravujú, aby spĺňali nariadenia ministerstva zdravotníctva, ale aj nariadenia, ktoré si každá škola vytvorila pre seba.

„Veľa výhod táto nemilá situácia neprináša, ale pravdou je, že už sme si to na konci školského roka všetko vyskúšali. Vtedy nám nastúpilo do školy 70 percent žiakov. Verím, že nás nič neprekvapí,“ hodnotí pripravenosť.

Zatiaľ sa nestretla ani s pripomienkami rodičov.

„Všetky informácie dostali do mailu cez EduPage. Už vedia ako bude vyzerať prvý školský deň, aké pravidlá sa budú musieť dodržiavať prvé dva týždne a čo sa bude diať, ak bude podozrenie alebo potvrdený prípad koronavírusu. Vyšli sme im v ústrety a tlačivo s čestným prehlásením, ktoré musia odovzdať, sme umiestnili aj na vrátnicu,“ hovorí riaditeľka ZŠ Janigova 2.

Bez rannej družiny a telocvične

Škola nateraz zrušila rannú družinu, nedokázali ju personálne zabezpečiť keďže sa deti nesmú premiešavať a teda spájať v zberných triedach.

„Poobedný školský klub detí bude, ale každá skupina detí zostáva v konkrétnej triede. Telocvičňa musí zostať zatvorená, rozhodli sme sa telesnú výchovu nezrušiť, ale presunieme ju vonku. Aj vyučovanie sa budeme snažiť stráviť čo najviac vonku.“

Podľa nariadenia ministerstva zdravotníctva musí každé školské zariadenie vytvoriť miestnosť, kde môže podozrivé dieťa izolovať.

„My sme už dávnejšie zriadili návštevnú miestnosť pre rodičov, teraz z nej bude miestnosť určená na izoláciu,“ dodáva riaditeľka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Deti obslúžia kuchárky

O tom, či deti budú schopné dodržiavať hygienické opatrenia nepochybuje.

„My vieme, že to vedia, dokázali nám to už v júni. Nikto nič nebojkotoval, rúška nosili ako bolo treba. Naším cieľom nie je robiť policajtov a deti karhať, ak si rúško stiahnu dole, skôr na ne budeme vplývať a vysvetľovať, prečo je také dôležité, nosiť ho.“

Zmena sa týka aj obedov v spoločnej jedálni.

„Máme veľkú jedáleň, preto dokážeme udržať rozostupy medzi triedami. Pani učiteľky a vychovávateľky už majú všetky potrebné inštrukcie. V zásade platí, že keď si jedna trieda sadne k obedu, môže vojsť druhá. Deti si nesmú brať príbory alebo tácky, všetko dostanú od pracovníkov jedálne. Do odvolania sme zrušili mliečne desiate. Nedokázali by sme vystravovať za dvadsať minút dvesto detí a dodržať všetky hygienické opatrenia.“

Nové knihy až na konci septembra

Atmosféru v učiteľskom zbore hodnotí Edita Oravcová ako dobrú.

Súvisiaci článok Nemá techniku, nevie strihať videá, no aj tak učí cez YouTube Čítajte

„Každý začiatok školského roka je svojím spôsobom stresový, ale už sme všetci uzrozumení s tým, aká je tu situácia. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme chránili seba, deti, kolegov. Všetci si prajeme, aby to bolo čím skôr za nami.“

Obmedzenie vyučovania v druhom polroku minulého školského roka ukázal aj tejto škole, že je čas niektoré veci prehodnotiť.

„Aj my v škole sme spomalili. Nebudeme sa naháňať, aby sme sa do všetkého zapojili. Prvý mesiac budeme opakovať. Deťom zostávajú knihy z minulého školského roka, zistíme na akej úrovni sú, ak treba niečo dobrať, tak to doberieme. Nové knihy dostanú až na konci septembra.“

Učiteľka: Deti sú pružnejšie, zmeny zvládajú ľahšie Viki Vargočkovú, učiteľku prvákov na ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach sme predstavili začiatkom mája. Svojich žiačikov vzdelávala online pomocou videí, ktoré nahrávala na YouTube. Netrvalo dlho a podľa jej videí sa učili aj iné deti. Pritom predtým nemala s ich natáčaním a editovaním žiadne skúsenosti. Zo dňa na deň sa z nej stala učiteľka youtuberka, potom prišla prázdninová pauza a teraz sa opäť pripravuje na nový školský rok. „Už som svojim žiačikom pripravila nástenku a vyzdobila triedu. Prázdniny boli super, ale deti mi veľmi chýbali, už sa na ne teším,“ konštatuje pani učiteľka. Opakovanie So svojimi prváčikmi zvládla neľahké časy, v novom školskom roku s nimi bude pokračovať v druhom ročníku. „Učenie naštartujeme akoby sa nič nedialo. Rovnako by sme si učivo zopakovali aj keby žiadna korona a domáca škola nebola. V posledný školský deň som im rozdala zošity, kde si mali zapisovať prázdninové zážitky. Nenásilne si pri tom precvičili čítanie, písanie, jemnú motoriku, museli porozmýšľať ako vetu naformulujú. Pár dní budeme určite tieto zážitky rozoberať.“ Pripúšťa, že prvý týždeň bude najmä o rozhovoroch, pretože deti sa potrebujú vyrozprávať. Pravidlá stačilo povedať raz Zvýšené hygienické opatrenia, časté umývanie rúk a nosenie rúšok si najmenší žiaci vyskúšali už v júni. „Zvládli to vtedy a zvládnu to aj teraz. Naše deti to vôbec neriešili. Vedia, že rúško je automatická vec. Moji synovia si ešte porovnávajú, ktorému som kúpila krajšie,“ hovorí a dodáva, že deti sú oveľa pružnejšie a zmeny a nariadenia zvládajú s väčšou ľahkosťou. „Prvý deň v škole sme si povedali aké pravidlá je potrebné dodržiavať a prečo a viac som to nemusela opakovať. Teraz si ich počas prvého dňa povieme opäť a nepredpokladám, že by s ich dodržiavaním bol problém. Keď sa deťom povedalo, že si musia častejšie umývať ruky, mala som v triede bazén,“ smeje sa pani učiteľka. Celý deň so štítom So žiačikmi bude tráviť veľa času v triede, prvé dva týždne odporúčalo ministerstvo zdravotníctva obmedziť pohyb tried na chodbách, aby sa deti nepremiešavali. „V triede som s nimi bola aj cez prestávky, oni to ešte potrebujú, takže toto nie je výrazné obmedzenie. Trošku nepohodlné bude celodenné nosenie rúšok alebo štítov pre učiteľov, myslím, že štít bude pohodlnejší a praktickejší, aby sme si videli do tváre,“ mieni a s úsmevom dodáva, že v júni nemusela s deťmi neustále hľadať len čip na obedy, ale aj rúška. „Určite deťom do tašky pribaľte aspoň dva,“ odporúča rodičom.