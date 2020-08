Zrušili informatiku, telocvičňu i šatne. Školy začnú v bojových podmienkach

Aký je rozdiel medzi školskou jedálňou a reštauráciou, zamýšľa sa riaditeľ.

31. aug 2020 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Žiaci základných a študenti stredných škôl čoskoro po takmer polroku zasadnú do školských lavíc.

Nadchádzajúci školský rok je však neštandardný a školy, zamestnanci, rodičia aj žiaci sa musia pripraviť na nevyhnutné zmeny, hlavne počas prvých dvoch týždňov.

Tie súvisia s ochorením Covid-19 a povinným zavedením sprísnených hygienických opatrení v zmysle usmernenia ministerstva školstva.

Privítajú len prvákov

V tomto duchu budú postupovať aj na Základnej škole Mateja Lechkého v Košiciach.

Zastupujúca riaditeľka spomínanej školy Erika Račková nám povedala, že dodržia všetky pokyny, ktoré ministerstvo školstva zaviedlo.

„V prvom rade sme museli vydať pokyny k organizačnému poriadku a informácie, ako bude vyzerať prvý deň školského roka. Tie sme zverejnili na webovej stránke školy. Rušíme tradičné slávnostné privítanie žiakov na začiatku školského roku s výnimkou 1. ročníka. Žiaci 1. ročníka prídu pred hlavný vchod budovy školy až o 8.15 hod., kde ich budú čakať triedne učiteľky. Vstup do budovy školy je povolený len s rúškom na tvári. Do školy smie so žiakom 1. ročníka vstúpiť len jeden zákonný zástupca. Žiaci 2. až 6. ročníka sa budú zhromažďovať pred hlavným vchodom budovy školy od 7.30 do 8. hodiny pri svojich triednych učiteľoch s dodržaním väčších odstupov medzi triedami. Do školy budú vchádzať o 8. hodine dvoma vstupmi. Žiaci 7. až 9. ročníka majú vyhradený ďalší vstup do školy,“ vysvetľuje Račková.

Dodáva, že nepôjde o štandardné otvorenie školského roka.

Škola má vyhradené viaceré vstupy, všetko má prebiehať tak, aby sa žiaci nezhromažďovali.

Prváčikov o slávnostný deň ochudobniť úplne nechceli. Preto ich pozvali o 8.15, aby ich v exteriéri privítali.

Ostatní žiaci budú vo svojich triedach, kde ich učitelia oboznámia so základnými pravidlami a fungovaním prvého týždňa.

„Prvý týždeň nepôjdeme podľa rozvrhu, keďže koncom uplynulého školského roka nestihli všetci odovzdať a prebrať učebnice. Zároveň sme obmedzili režim školského klubu detí (ŠKD), aby sa deti z rôznych tried nemiešali. Začiatok družiny sme posunuli na 7. hodinu (predtým bol od 6. hod.) a bude fungovať do 17. hodiny. Budeme však musieť zabezpečiť pedagogický dozor nie len z radov vychovávateľov, ale pomôžu aj pedagógovia.“

Zrušili šatne

Škola sa musí pripraviť aj na častejšiu dezinfekciu. Teplotu žiakom zatiaľ merať nemusia, na hygienu však budú prísne dozerať.

„Meranie teploty zatiaľ nie je povinné. Ranný filter však áno. To znamená, že žiaci budú do školy vstupovať osobitnými vstupmi, v rúškach a budú si dezinfikovať ruky. Pri všetkých vstupoch to máme zabezpečené. Nesmú sa miešať triedy, preto si v prvý deň triedny učiteľ svojich žiakov odchytí na školskom dvore a odvedie do tried. Od štvrtka budú žiaci vstupovať do školy priebežne. Máme 500 žiakov, za polhodinu by sa mali do tried dostať,“ vraví riaditeľka školy.

V škole zrušili šatne a žiaci sa budú prezúvať na lavičkách pri triedach. Chceli tým zamedziť kontaktu v spoločných priestoroch.

Všetci budú mať pri vstupe do školy povinne rúško, vo vnútri to však už platiť nebude.

„Pre prvý stupeň sú rúška počas vyučovania len odporúčané. Učitelia ich však musia mať všetci. Žiaci navyše nemôžu navštevovať telocvičňu, miešať sa v predmetoch ako etická či náboženská výchova. Podobne nesmú mať informatiku, pretože by sme museli dezinfikovať po každej triede, čo nie je z organizačných dôvodov možné. To isté platí aj o odborných učebniach. Preto sme sa rozhodli, že v rámci týchto hodín pôjdu s nimi von na prechádzku. Veď mať rúško na tvári šesť hodín bude iste pre žiakov druhého stupňa veľmi náročné.“

Škola nosenie rúšok odkontroluje prostredníctvom vyučujúcich v triede. Ak sa budú chcieť napiť, tak si dajú rúško dole.

Odborné učebne neotvoria

Podľa Račkovej budú na tieto povinnosti dozerať. Zároveň chcú častejšie vetrať a pravidelne dezinfikovať.

„Kľučky sa budú dezinfikovať dvakrát denne, podlahy sa budú umývať častejšie, toalety sa umyjú trikrát za deň. Je to náročné a musíme to vedieť zabezpečiť. Počas vyučovania to budú musieť upratovačky stihnúť. Aj preto nebude vyučovanie v odborných učebniach a každá trieda bude len v kmeňovej triede. Ak by sa triedy striedali, to by sme nezvládli. Po ukončení vyučovania vydezinfikujeme každú triedu.“

V prípade, ak by sa na škole objavil pozitívny človek s Covid-19, škola hneď zareaguje. Postupovať bude podľa semaforu vydaného ministerstvom školstva.

„Ak by sme sa dostali do červenej fázy, opatrenia sa sprísnia a môže sa stať, že sa druhý stupeň bude vyučovať dištančne. Sme dokonca pripravení aj na to, že niekto z rodičov v takom prípade povie, že dieťa do školy nedá. To môže urobiť aj zamestnanec. Takéto prípady budeme posudzovať individuálne. Dokonca máme už aj žiadosť o individuálne vzdelávanie.“

Najťažšie bude stravovanie

Problémom môže byť stravovanie v školskej jedálni. Práve v nej sa žiaci dostávajú do úzkeho kontaktu.

„Čakáme na informácie. Zatiaľ si žiaci nebudú brať príbory, ani tácky a všetko im dajú pri výdajných okienkach. Urobíme špeciálny harmonogram. Toto bude asi najťažšie zabezpečiť. V správach som sa dopočula, že po odchode skupiny bude potrebné stôl dezinfikovať a 15 minút čakať. Toto si neviem dosť dobre predstaviť, stravovanie by trvalo štyri až päť hodín. Uvidíme, počkáme na usmernenie. Veľa bude závisieť aj od toho, koľko bude stravníkov. Na stravovanie využijeme aj hodiny, ktoré sa nedajú odučiť, teda telesnú výchovu či informatiku."

Riaditeľka Račková priznáva, že aj napriek pripravenosti ich môže niečo zaskočiť. A to napriek tomu, že robia scenáre na všetky možné situácie.

„Život prinesie niečo, s čím sme nerátali, a hneď sa budeme musieť prispôsobiť. Nie je to ľahké. Obávam sa aj toho, že môže nastať zložitá situácia a budeme musieť prejsť na dištančnú formu vzdelávania,“ uzavrela Račková.

Na Považskej odmerajú aj teplotu

Prísne opatrenia pripravila aj Základná škola na Považskej ulici v Košiciach. Potvrdil nám to jej riaditeľ Ľuboš Hvozdovič.

„Rozdiel bude medzi prvým a ďalšími školskými dňami. Spoločné otvorenie školského roka organizujeme len pre prvákov na ihrisku. Tak, aby boli dodržané odstupy. Ostatní budú prichádzať priebežne a odovzdávať prehlásenia či potvrdenia. Presunú sa priamo do svojich tried. Počas ranného filtra budeme merať teplotu, žiaci si budú dezinfikovať ruky,“ vysvetľuje Hvozdovič.

Nosenie rúšok vníma ako potrebu, no v určitých detailoch toto nariadenie považuje za zvláštne.

„Je dané také usmernenie a určite budeme žiakov inštruovať, aby rúška nosili. Poprosíme aj rodičov, aby im dohovorili. Aj keď počas vyučovania pri prvej fáze rúška v triede povinné neboli. Prakticky si to však neviem predstaviť, aby dieťa, ktoré má šesť či sedem hodín, celý čas sedelo v triede s rúškom. Je to komplikované. Prvé dva týždne budú náročné. Napríklad naši deviataci, športovci. Stretávajú sa v kluboch, celý čas sú spolu, trénujú a nemajú rúška, lebo tam sú iné opatrenia, ako pri školách.“

Riaditeľ: Aký je rozdiel medzi reštauráciou a jedálňou?

Dodáva, že nedávno mali letnú školu pre deti. Tridsiati boli spolu v skupine a týždeň po skončení tejto školy nemôžu byť spolu v skupine.

Podľa Hvozdoviča je ťažko vysvetliť dospelému a o to ťažšie dieťaťu, že nemôže robiť niečo, čo malo pred týždňom povolené.

„Ak rodičia budú nápomocní, nebude to ľahké, ale zvládnuteľné, ak sa budeme tolerovať. Budeme pravidelne dezinfikovať, na to sme si už zvykli. Počas obedov budú pri stole síce bez rúšok, ale dovtedy ich majú. Máme veľkú jedáleň, toto by problém nemal byť, možno poposúvame hodiny. Ale zamýšľam sa nad tým, aký je rozdiel medzi školskou jedálňou a reštauráciou, kde rúška byť nemusia.“

Na Považskej uvažujú dočasne počas hodín povoliť žiakom používať mobilné telefóny.

„Nechceme, aby sa miešali z iných tried. Odborné predmety učiť budeme, ale v kmeňovej triede, aby sa nemuseli odborné učebne každú chvíľu dezinfikovať. K dispozícii majú internetovú tabuľu, navyše aj keď sú mobily zakázané, počas pandémie môže byť umožnené ich používanie v rámci noriem. To by pomohlo aj učiteľom. Dôležité je zabezpečiť deťom vzdelanie,“ myslí si riaditeľ ZŠ Považská.

Gymnazistom počas obeda prerušia vyučovanie

Riaditeľ Gymnázia Alejová 1 v Košiciach Ľubomír Sobek hovorí, že na škole bude prebiehať ranný filter.

„Máme stojany s dezinfekciou na každej chodbe. Vo všetkých triedach či WC sú mydlá, dezinfekčné utierky a papierové utierky. Ráno pustíme do triedy len tých, ktorí teplotu nemajú,“ tvrdí Sobek.

Triedy rozdelili na tri skupiny, ktoré budú do školy prichádzať a odchádzať postupne.

„Všetci učitelia dostali respirátory, štíty, taktiež každý bude mať vlastné kriedy a fixky. Študenti budú len v kmeňových triedach, telocvik prvé dva týždne nebude v telocvični. Žiakov budú učitelia kontrolovať, aby rúška nosili, cez prestávky budú von.“

Na obedy budú chodiť gymnazisti do jednej z dvoch dohodnutých jedální na Werferovej a Ostrovského ulici.

„V čase obeda prerušíme vyučovanie, uvidíme však, koľko bude záujemcov o stravu. Priestory školy budeme dezinfikovať trikrát denne,“ doplnil Sobek.