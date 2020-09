Architekti stratili s Košicami trpezlivosť. S novým územným plánom sekli

Malinovský: Útvar hlavného architekta žije stále v hlbokom socializme.

2. sep 2020 o 0:00 Michal Lendel

Mesto Košice malo mať v roku 2020 až 2021 hotový nový územný plán (ÚPN), ktorým sa mala riadiť výstavba na jeho území v najbližších desiatkach rokov. Súčasný a stále platný územno-plánovací dokument pochádza ešte zo 70. rokov minulého storočia. Tím architektov a urbanistov, ktorý mal nový ÚPN pripraviť, vzišiel z urbanistickej súťaže, pripravenej radnicou v roku 2014. Ich víťazný návrh pracoval s koncepciou rozvoja mesta smerom do jeho vnútra, čím sa malo vytvoriť kompaktné sídlo. Dôraz kládli na rozvoj okolia Hornádu. V auguste 2020 sme sa však mimo oficiálnych kanálov magistrátu dozvedeli, že skupina odborníkov už na projekte neparticipuje. O dôvodoch odstúpenia od zmluvy, o spolupráci s mestom i o budúcnosti nového ÚPN sme sa porozprávali s architektmi Deziderom Kovácsom, Viktorom Malinovským a Jakubom Marekom.

Je pravda, že riešiteľský tím, ktorý pracoval na strategickom dokumente mesta od roku 2014, odstúpil od tejto zákazky?

Kovács: Môžem to potvrdiť, hoci to nie je témou posledných dní. Odstúpenie od zmluvy sme košickému magistrátu zaslali vo februári 2020. Na to, že tento krok zvažujeme, sme upozornili mesto ešte vlani v decembri. Malo ich to vyprovokovať k aktivite pri spolupráci. Avšak dodnes nemáme od mesta ani Útvaru hlavného architekta (ÚHA) žiadne reakcie. Aj preto sa to skončilo rozviazaním zmluvy.

Zachytili ste, že by niekde mesto informovalo o zastavení prác na novom ÚPN?

Kovács: Myslím si, že sa v tomto prípade nie je čím chváliť. Preto bolo okolo toho doteraz ticho.

Malinovský: Nie je to tak dávno, keď sa v Korzári objavil rozhovor s architektom Jergušom, medziiným aj o stave spracovania územného plánu mesta Košice. A čuduj sa svete, nie je tam ani zmienka o skutočnosti, že spracovateľský kolektív odstúpil z vážnych dôvodov od zmluvy. Prečo takáto mystifikácia? Prečo zahmlievanie skutočnosti? Ako chce ÚHA problémy v meste riešiť, ak ich ani neprizná, ak má snahu zakopnúť ich pod koberec?

Bolo náročné vzdať sa po rokoch tohto projektu?

Malinovský: Musím zdôrazniť, že pre nás to nebolo radostné rozhodnutie, no bolo to jediné racionálne riešenie. Od mesta sme nedostávali žiadnu spätnú väzbu. Vychádzali sme z toho, že keď robíme pre niekoho zákazku a ten o ňu nejaví záujem, jedinou rozumnou možnosťou je odstúpenie od nej.

Niečo ste už naznačili, no mohli by ste byť konkrétnejší pri pomenovaní dôvodov odchodu?

Malinovský: Tých je hneď niekoľko. Primárnym dôvodom je odborná nekompetentnosť ÚHA, ktorý má byť odborným orgánom magistrátu v otázkach územného plánovania. Podľa môjho názoru nie je ÚHA v súčasnom stave schopný byť partnerom pri riešení nového ÚPN. Spolupráca je prakticky nemožná. Ďalším problémom je liknavosť a neschopnosť ÚHA komunikovať. Niekoľko ráz sme ich vyzývali, aby zorganizovali rokovania k novému ÚPN, no skoro ničoho sme sa nedočkali.

Koho sa mali tieto rokovania týkať?

Malinovský: Pred rokom 1989 bola tvorba územného plánu akéhokoľvek mesta úplne iná, zodpovedala direktívnemu socialistickému režimu so spoločným vlastníctvom, založenom na plánovanom hospodárstve. Zmeny po Nežnej revolúcii mali na územné plánovanie zásadný vplyv, trebárs vo vlastníckych vzťahoch. Súkromné vlastníctvo je dnes rovnocenná forma vlastníctva. Za čias socializmu to tak nebolo. Na cudzích pozemkoch sa plánovalo úplne suverénne. Dnes je situácia diametrálne odlišná. Keď chce mesto ovplyvňovať urbanizáciu, musí vlastniť pozemky. Keď ich nemá, musí o svojom zámere komunikovať okrem iného aj s vlastníkmi. Samozrejme, ÚPN je pripravovaný v mierke 1:10 000, čo znamená, že sa nemôže zaoberať každou parcelou osobitne. Nie je natoľko podrobný. Okrem toho malo mesto Košice rozbehnúť rokovania ohľadom ÚPN aj s ministerstvami, pamiatkovým úradom, železnicami či Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) atď. My nie sme v otázkach územného plánovania v Košiciach partnerom týchto inštitúcií, tým je radnica. Bez toho, aby sa nový ÚPN riadne neprediskutoval, je to len pokreslený zdrap papiera.

Marek: Dnes je územné plánovanie postavené na spoločenskej dohode. Nie je prípustné, že my traja si sadneme za stôl, niečo nakreslíme a celé mesto sa bude podľa toho riadiť. Mesto malo iniciovať rozhovory okrem iného s NDS, ktoré sa mali týkať napríklad nového diaľničného privádzača cez Vyšné Opátske. S tým počíta aj naša koncepcia. Taktiež sa pripravuje rekonštrukcia železničnej trate, po ktorej budú môcť vlaky jazdiť vyššou rýchlosťou, pričom v Košiciach to spôsobí uzavretie priecestí na Rampovej a v obci Ťahanovce. Toto sú veci, ktoré ovplyvnia dianie v meste na ďalších 50 rokov. Plánovali sme rozvoj mesta v okolí Hornádu. Ak nedôjde so železnicami k diskusii a následnej dohode, zámer sprístupnenia Hornádu sa zablokuje na desiatky rokov.

Kovács: Vedenie mesta hovorí o prinavrátení vody do mesta cez Mlynský náhon, čo je nezmysel. Veď Košicami preteká celý Hornád, ktorý sa nachádza 10 minút pešo od centra. Našou snahou bolo rieku funkčne začleniť do štruktúry mesta. Dnes máme v okolí rieky v širšom centre asi 200 hektárov rumoviska a neporiadku.

Marek: Taktiež sme chceli, aby prebehli rokovania aj s Dopravným podnikom mesta Košice či Správou mestskej zelene, pretože aj oni majú nejaké požiadavky a poznajú tunajšiu situáciu podrobne. Stretnutia s mestskými podnikmi sa ani neuskutočnili.

Malinovský: Navyše, ak sa už ÚHA odhodlal niečo zorganizovať, bolo to pripravené babrácky, kostrbato, nediplomaticky. Keď niekto zavolá na rokovanie do Košíc Bratislavčanov v piatok poobede, ten je v mojich očiach absolútny amatér. Veď keď chcem dosiahnuť nejaké ústupky, nerobím protistrane takéto prieky.

Takže zlyhal podľa vás ÚHA?