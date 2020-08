V U. S. Steel Košice dospeli k dohode na novej kolektívnej zmluve

Predseda Rady odborov OZ KOVO v oceliarňach: Zmluva je silne kompromisná.

30. aug 2020 o 16:57 TASR

KOŠICE. Kompromisné znenie sporných článkov návrhu novej kolektívnej zmluvy v oceliarňach U. S. Steel Košice priniesli rokovania za účasti mediátora medzi odbormi a vedením spoločnosti.

Po schválení, ku ktorému došlo na úrovni základných odborových organizácií, by k podpisu malo dôjsť v pondelok (31. 8.).

Potvrdil to predseda Rady odborov OZ KOVO v oceliarňach Juraj Varga.

Článok pokračuje pod video reklamou

Varga: Silne kompromisná zmluva

Kolektívnu zmluvu na ďalšie obdobie označil za silne kompromisnú za obidve strany.

Súvisiaci článok Odborári z U. S. Steel Košice chystajú protestný pochod Čítajte

„Väčšina základných organizácií to odsúhlasila, to znamená, že malo by byť všetko pripravené. Sú nejaké pripomienky, v pondelok by sa to malo technicky doladiť a podpísať," povedal.

Spornou bola najmä otázka týždenného pracovného času, ktorý chcel zamestnávateľ zvýšiť z 35,5 na 37,5 hodiny, čo odbory odmietali.

Výsledkom je, že ak bude zamestnávateľ z objektívnych prevádzkových dôvodov potrebovať natiahnuť pracovný čas o dve hodiny týždenne, bude tak môcť urobiť maximálne na dva mesiace.

„Ďalšie naťahovanie pracovného času bude nie prerokovaním, ale schvaľovaním cez odborovú organizáciu, maximálne však na tri mesiace. Dovedna do roka sa tak môže udiať na päť mesiacov za podmienky, že v tarifnej mzde vznikne príplatok za tie odpracované hodiny 11,2 percenta," priblížil Varga.

Predlžovanie pracovného času sa pritom podľa jeho slov nedotkne závodov, ktoré sú najťažšie z hľadiska pracovných podmienok, to znamená prvovýroby, ako sú koksovňa, vysoké pece, oceliareň či teplá valcovňa.

Mzdy neporastú

Kompromisné riešenie zahŕňa podľa Vargu aj článok o hromadnom prepúšťaní, súčasťou je tiež ochrana zamestnancov v preddôchodkovom veku.

Súvisiaci článok Košický U. S. Steel zrušil za rok takmer 3-tisíc pracovných miest Čítajte

K rastu miezd zamestnancov tento rok nedôjde.

„Nulový rast je pochopiteľný, lebo vieme, v akej situácii je naša firma od mája minulého roka," konštatoval odborársky predák.

Platnosť predchádzajúcej štvorročnej kolektívnej zmluvy v oceliarňach vypršala 30. júna.

Keďže ani 25 kôl kolektívneho vyjednávania neprinieslo dohodu na novom znení, odbory vyhlásili koncom júla v podniku štrajkovú pohotovosť.

Do riešenia sporu sa následne zapojil určený sprostredkovateľ.

Zástupcovia zamestnávateľa poukazovali hlavne na dlhotrvajúcu zložitú situáciu na oceliarskom trhu v Európe a ťažké podmienky na podnikanie v hutníctve vrátane ekonomických dôsledkov pandémie nového koronavírusu.

Košický U. S. Steel má s dcérskymi spoločnosťami zhruba 10 500 zamestnancov.