Medzi afganskými vojakmi v Košiciach sa objavil koronavírus

1. sep 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. V košickom výcvikovom stredisku pilotov vrtuľníkov Slovak Training Academy (STA) zachytili v uplynulých dňoch nový koronavírus.

STA: Nie sme oprávnení informovať o študentoch

Pozitívne testovanými boli podľa nášho zdroja, ktorý si neželal byť menovaný, afganskí vojaci.

Tí dorazili do Košíc, lebo tu majú absolvovať pilotný výcvik.

„Spoločnosť STA nie je oprávnená poskytovať akékoľvek informácie o svojich študentoch. V súvislosti s celosvetovou pandémiou Covid-19 postupujeme podľa nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice, pričom dodržiavame hygienické a bezpečnostné normy nad rámec štátom predpísaných pravidiel,“ reagoval hovorca STA Dušan Tokarčík.

Neupresnil teda, koľko z ich študentov malo pozitívny nález, ani to, kde sú momentálne izolovaní.

V posledných dňoch bolo v Košiciach badateľné, že poklesla frekvencia letov vrtuľníkov.

Zisťovali sme, či to súvisí práve s výskytom nového koronavírusu v akadémii.

„Nižšia frekvencia výcviku v posledných týždňoch súvisí predovšetkým s našou snahou o zlepšenie komfortu obyvateľov dotknutých obcí a mestských častí Košíc. Aj preto sme na základe našej iniciatívy a dohody s predstaviteľmi samosprávy (mesta Košice – pozn. red.) upravili niektoré letové trasy,“ poznamenal Tokarčík.

RÚVZ nás odkázal na akadémiu

Ani RÚVZ v Košiciach nám neposkytol žiadne bližšie informácie. S otázkami nás odkázal na túto spoločnosť a ešte doplnil, že v prípade osôb, ktoré vstúpili na naše územie, sa postupovalo v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 3. júla 2020.

Opatrenie nariaďuje domácu izoláciu prichádzajúcim z rizikových krajín, ku ktorým patrí aj Afganistan. Nenachádza sa totiž v prílohe opatrenia medzi tými, ktoré sú uvedené menej rizikové štáty.

Vstup na naše územie musia takéto osoby bezodkladne oznámiť príslušnému RÚVZ, svojmu všeobecnému lekárovi alebo ak takého nemajú, tak príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

Domáca izolácia má trvať do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie Covid-19. Tomu je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie.

Afganskí vojaci majú na základe zmluvy zabezpečené ubytovanie v prenajatej budove v areáli Leteckej fakulty Technickej univerzity Košice (TUKE).

Z vyjadrenia dekana LF Stanislava Szaba však vyplýva, že tam infikované osoby nie sú.

„K dnešnému dňu (pondelok – pozn. red.) neevidujeme v ubytovacích zariadeniach a ani v objekte Leteckej fakulty TUKE žiadneho zahraničného, teda ani afganského študenta, ktorý by bol pozitívne testovaný na Covid-19. Začiatok zimného semestra na Leteckej fakulte TUKE sa začne štandardne ako na iných fakultách v zmysle usmernenia vedenia TUKE, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a, samozrejme, dodržiavania stanovených hygienických zásad,“ informoval dekan Szabo.

Zamestnanec fabriky je zúfalý

V pondelok podvečer sa na Korzár obrátil so svojím problémom aj zamestnanec jednej z firiem v priemyselnom parku pri košickom letisku.

„Chcem vám oznámiť, že vo firme (jej názov máme v redakcii – pozn. red.) je nakazený zamestnanec. Ostatní nevedia, o koho ide, nikto nás o tom neinformoval, len krátky oznam, že niekto je chorý. Začína sa školský rok, môže nastať problém, keďže každý rodič musí podpísať potvrdenie o tom, že sa on ani jeho dieťa nestretli v priebehu ostatného mesiaca s chorým človekom,“ narážal zamestnanec na to, že teraz nevie, čo má napísať do dotazníka a vyhlásenia, ktoré je povinný vyplniť každý rodič v prvý deň nástupu žiaka do školy po prázdninách.

Netuší totiž, či mohol alebo nemohol prísť do styku s infikovaným zamestnancom, keďže nevie, kto to je.

„Prístup firmy je úplne amatérsky, ako by sa nič nedialo,“ kritizoval sťažovateľ.

Od fabriky ani od košického RÚVZ sa nám zatiaľ nepodarilo získať žiadne vyjadrenie, či sa robia nejaké adekvátne opatrenia, keďže o nich nevedia ani zamestnanci.