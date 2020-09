Parazitológ: Kliešte sú veľmi vyberavé, viac idú na mužov

Do 24 hodín od pricicania je pravdepodobnosť prenosu borélií blízka nule.

6. sep 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Končiace leto a prichádzajúca jeseň je pre kliešte znamenie, že sa ešte oplatí pred zimou zabojovať a pohľadať si hostiteľa. Kým leto bolo pokojnejšie, najbližšie týždne môžu kliešte opäť viac otravovať. Vojnu s týmito stvoreniami podľa parazitológa BRANISLAVA PEŤKA nikdy nevyhráme. Ich výskumu sa venuje viac ako 40 rokov. Začínal na Helmintologickom (dnešnom Parazitologickom) ústave Slovenskej akadémie vied. V súčasnosti je vedúcim Centra aplikovaného výskumu Univerzitnej veterinárnej nemocnice v Košiciach.

Táto jar a leto boli pomerne špecifické, jednak tým, že sme boli dlho zatvorení doma a nechodili sme toľko do prírody a jednak teplotou a vlhkosťou. Čo to urobilo s kliešťami, ako vyzerá tohtoročná kliešťová sezóna?

- To, že sme nechodili do prírody nijako kliešťom neublížilo. Ani začiatok sezóny sa nijako výrazne nelíšil od predošlých teplých rokov. Mierna zima „spustila“ na južnom Slovensku sezónu kliešťa obyčajného už začiatkom marca. Rozhodujúca je priemerná teplota vzduchu v prízemnej vrstve, čo vnímajú aj rastliny a reagujú zazelenaním, niektoré kvitnutím. No nie všetky rastliny kvitnú naraz, majú svoj kalendár. Tak je to aj s kliešťami. Na južnom Slovensku máme dokonca až 6 druhov kliešťov, s ktorými sa človek alebo naši domáci miláčikovia či hospodárske zvieratá môžu stretnúť a môžu nás napadnúť. No našťastie to neplatí rovnako pre všetky druhy kliešťov a nie všetky sú pre človeka rovnako nebezpečné.

Ktoré kliešte sú teda pre človeka nebezpečné?

- Je to predovšetkým ten „náš ľudský“ kliešť, kliešť obyčajný, ktorý v prehľade kliešťov zobraných z ľudí predstavuje až 99,9 percenta a je prenášačom pôvodcov vírusových, bakteriálnych, jednobunkových aj helmintóznych (červy) parazitárnych ochorení. No aj tak človek nie je pre tohto kliešťa tým pravým hostiteľom. Je to jeho veľký omyl, keď nás napadne. My ho na tele nájdeme a zabijeme, čím už nezaloží novú populáciu. Mal smolu. My tiež, najmä ak na nás niečo preniesol. Za tento kliešťov omyl zaplatíme obaja.

Kde a kedy sa s kliešťom obyčajným môžeme stretnúť?

- Má rád mierne teplú a mierne vlhkú klímu a vyskytuje sa v listnatých a zmiešaných lesoch po celom Slovensku. Nenájdeme ho na ornej pôde, na mokradiach a na suchých pieskoch. Jeho prebúdzanie sa na celom Slovensku časovo zhoduje s kvitnutím bahniatok. Keď začínajú kvitnúť na vŕbach okolo riek, to už nášmu kliešťovi zvoní budík. Na južnom Slovensku je to začiatkom marca a po obzvlášť miernych zimách už aj vo februári, v horských oblastiach okolo 1000 až 1200 metrov nad morom o 2 až 3 týždne neskôr.

Ako je to s ním v lete?

- Na plný „výkon“ ide kliešť obyčajný v máji a júni. To sú už povyliezané zo zeme v plnom počte všetky vývinové štádiá, z ktorých sú pre človeka nebezpečné dospelé samičky a nedospelé drobné nymfy. Potom jeho osud závisí od Medardovej kvapky. Ak príde a len „pokvapkáva“ tých 40 dní, tak sa jeho vysoká aktivita udrží až do polovice augusta. Potom sa ešte časť dospelých kliešťov preberie v septembri a mierne zvýšenie počtu číhajúcich kliešťov zaznamenávame v októbri. No častejšie sú to nedospelé kliešte, len o málo ako milimeter veľké čierne nymfy, ktoré sú ťažko postrehnuteľné. Tie sú však aktívne po celý rok, aj v lete. No a tieto nám vedia narobiť najviac problémov, pretože štatistiky hovoria, že až 80 percent pacientov s lymskou boreliózou, ktorí boli napadnutí kliešťom, udávajú práve nymfu. Dospelého kliešťa, veľkého pol centimetra zbadáme hneď, nymfu často až keď nás to miesto začne svrbieť, čo býva za dva až tri dni od pricicania. To je už veľké riziko, že ak bola nymfa infikovaná, tak na nás nejakú tú „kliešťovú“ chorobu prenesie. Kliešť však prenáša len pôvodcov chorôb, pretože on sám na ňu neochorie.

Čo ak prídu silné dažde? Čo tie urobia s kliešťami?