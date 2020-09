Štartu školského roka v Košiciach neprialo počasie, ozvláštnili ho rúška

Primátor priviedol syna do školy. Mal slzy na krajíčku.

2. sep 2020 o 11:02 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Tisíce žiakov a študentov základných a stredných škôl sa vrátili po letných prázdninách do škôl.

Podobne ako v iných mestách na Slovensku, aj v Košiciach tak urobili za mimoriadnych epidemiologických opatrení v súvislosti s pandémiou Covid-19.

Deti do škôl prichádzali postupne tak, aby sa pred ich bránami netvorili väčšie skupinky.

Na tvárach mali rúška, v rukách tlačivá a vyhlásenia o tom, že neboli v posledných dňoch v zahraničí a nemajú žiadne prejavy ochorenia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mamka: Hlavne, že už sú v škole

Podobná situácia bola aj na Základnej škole na Hroncovej ulici v Košiciach.

Do 8. hodiny prichádzali postupne do školy žiaci druhého až deviateho ročníka, na deviatu hodinu bolo naplánované privítanie 107 prváčikov, ktorí v tejto škole zasadli prvýkrát do lavíc.

„Ja idem už do druhého ročníka. Hrozne sa teším na spolužiakov. V tom rúšku to však nebude dobré, uvidím, čo nám povie pani učiteľka,“ povedala nám pred vstupom do školy druháčka Laura.

Mamka Andrea dodala, že aj pre ňu je to úľava, že dcéra ide opäť do školy.

„Konečne sa začína klasický školský rok. Nebudeme sa musieť učiť s deťmi online, ale túto prácu urobia za rodičov učitelia. Sú prísne opatrenia, deti musia mať rúška, aj keď sú na prvom stupni iba odporúčané. Čo už, nejako tie dva týždne vydržíme a uvidíme, čo bude potom. Snáď sa to všetko zlepší a opatrenia uvoľnia, nebola by som nadšená, ak by sa situácia vrátila do starých koľají a museli by sme pokračovať podobne, ako počas jarného obdobia,“ myslí si Andrea.“

Nie všetkým sa do lavíc chcelo

„Do školy sa vôbec netešíme. Máme tu vyhlásenia, šatky či rúška na tvári. Ráno sa nám nechce vstávať, cestovať do školy, je to obmedzujúce. Navyše tam musíme sedieť šesť – sedem hodín v rúšku a potom ísť späť domov. Podľa nás nie sú rúška až také podstatné, veď sme sa s kamarátmi stretávali počas prázdnin a nebol žiaden problém. Ale ak to musíme vydržať, tak to urobíme. V triede ich nebudeme dávať dole a budeme musieť rešpektovať pedagógov. Na obedy už nechodíme, tak nám aspoň jedna starosť odpadla. Lepšie by bolo dištančné vzdelávanie, sedeli sme doma a v pohode sme to zvládali. Skúsime ukecať učiteľku, ale nevieme, či sa nám to podarí,“ vravia žiaci druhého stupňa na ZŠ Hroncova.

Pokiaľ žiaci stáli pred budovou školy, učiteľky si ich s terčíkmi, na ktorých bola napísaná konkrétna trieda, vyzdvihovali. Potom spoločne vošli do tried.

„Veľmi sa tešíme do školy, ale lepšie by bolo, keby sme nemuseli mať rúška. Našťastie sa už poznáme navzájom a vieme sa aj takto identifikovať. Trochu sa v tom ťažšie dýcha, nie je to pre nás prirodzené,“ povedali nám svorne piatačky Alia, Viki a Kristína.

Fazekaš by meral teplotu každý deň

Riaditeľ Martin Fazekaš nám povedal, že na Hroncovej sú na školský rok pripravení.

„Privítanie na školskom dvore sme pripravili iba pre prváčikov. Na opatrenia sme pripravení. Rúška zvládneme, pripravená je dezinfekcia, budeme sa snažiť dbať na odstupy. Plánujeme intenzívne vetranie a zabezpečíme stravovanie tak, aby sa žiaci medzi sebou nemiešali. Keď nabehneme na vyučovanie, nebudeme sa miešať medzi sebou na telesnej výchove, náboženskej a etickej výchove,“ tvrdí riaditeľ školy.

Na otázku, ako chcú zabezpečiť nosenie rúšok, keď sa to zjavne, hlavne starším žiakom nepáči, odvetil: „Ide o našu ochranu, učiteľov a žiakov. Na konci školského roka síce neboli rúška povinné a boli žiaci, ktorí ich napriek tomu mali. Boli vycvičení z domu a ja v tom problém nevidím. Dva týždne zbehnú ako voda. Počas ranného filtra meriame teplotu a verte či nie, toto opatrenia by sme privítali počas celého roka. Takto by sme vedeli odfiltrovať zdravé deti od chorých. To sa dá robiť aj v triedach,“ uzavrel riaditeľ školy.

Učiteľka bude mať problém spoznať žiakov

Do školy vstupovali žiaci viacerými vchodmi, pred ktorými im personál školy striekal na ruky dezinfekciu.

„Pre mňa je nástup do školy sprevádzaný zmiešanými pocitmi. Prichádzam ako učiteľka po materskej dovolenke. Musím sa ešte zorientovať. Kolegyne pod maskou spoznávam, u žiakov to bude prvé dva týždne problém. Tým, že som vypadla na tri roky, musím sa nejako vynájsť. Rúška zmysel podľa mňa majú. Videla som na sociálnej sieti obrázok, kde vyzlečený cikajúci chlapec ocikal toho druhého, ale keď bol oblečený, ocikal sám seba. Je to trochu pritiahnuté za vlasy, smiešne, ale demonštruje to skutočnosť, že rúška zmysel majú,“ vysvetlila učiteľka matematiky a geografie Lucia Németová.

Prváčikov nakoniec na školskom dvore privítať pre dážď spoločne nemohli.

Primátor dúfa, že jeho syn sa nudiť nebude

Riaditeľ školy sa informoval u hygienikov, ako sa v tejto situácii zachovať, privítanie v interiéri mu však zamietli.

Preto sa malá slávnosť udiala pod prístreškom pred školou.

„Ja sa do školy veľmi teším, aj tašku mám. Určite chcem chodiť na krasokorčuľovanie a budem sa dobre učiť. Písmenká poznám iba zo svojho mena, ostatné sa naučím. Zatiaľ som prišla privítať pani učiteľky,“ zverila sa nám prváčka Emka.

Rodičia a deti však zobrali túto skutočnosť v pohode, podobne aj primátor Jaroslav Polaček, ktorý priviedol prváčika, syna Timona.

„Musel som sa odosobniť od práce a zrazu byť otcom. Možno som viac rozrušený ako syn, on vyzerá pokojný, ja mám slzy na krajíčku. Pamätám si na svoj prvý deň v škole, dokonca to bolo práve tu. Nikoho som nepoznal, bol to ukrutne nudný deň, ale pamätám si, že mama plakala. Dúfam, že to pre neho nuda nebude, lebo už pozná viacero detí,“ povedal primátor.

Timon dodal: „Teším sa, ocko mi povedal, aby som sa dobre učil a bol dobrý.“