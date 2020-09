Pediatrička o detskej imunite: Je to beh na dlhú trať

Pri budovaní obranyschopnosti je dôležitá strava a očkovanie.

5. sep 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Počas sychravých jesenných dní, ale aj príchodom do kolektívu, je detská imunita neraz tvrdo skúšaná a často sa to odzrkadlí na zvýšenej chorobnosti. Tento rok je k tomu špecifický aj pre celosvetovú pandémiu koronavírusu, pre ktorú strávili žiaci doma neobvykle veľa času. Či to malo na ich celkové zdravie pozitívny alebo negatívny vplyv, ako v boji proti pandémii pomôže očkovanie proti chrípke a ako správne budovať detskú imunitu, sa dozviete z odpovedí pediatričky Veroniky Vargovej, poverenej vedením Kliniky detí a dorastu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Mnohé deti boli dlho mimo väčšieho kolektívu. Mohla tým ich imunita utrpieť a oslabiť sa? Je možné, že chorobnosť u detí po príchode do školy vzrastie viac ako je bežné?

Niekoľkotýždňová izolácia určite zásadným spôsobom neovplyvní imunitu jedinca – vrátane dieťaťa. Áno, školské a predškolské zariadenia boli zavreté od polovice marca, takže niektoré deti boli mimo svojho kolektívu až niekoľko mesiacov. Neznamená to, že sa nestretali s inými ľuďmi, či už rodičmi, súrodencami, inými rodinnými príslušníkmi a ich imunitný systém mal dostatok podnetov na „prácu". Obavu, že chorobnosť u detí po príchode do škôl vzrastie v dôsledku dlhšej doby mimo kolektív, nepovažujem za opodstatnenú.

Povinná školská dochádzka prezenčnou formou je od septembra povinná pre všetkých, vrátane tých detí, ktoré už majú nejaké pridružené, často chronické ochorenia alebo dlhodobo oslabenú imunitu. Nie je pre ne návrat do školy vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu nebezpečný?

Chronicky choré deti s oslabenou imunitou, či už v dôsledku vrodenej poruchy imunity alebo získanej poruchy navodenej liečbou, ktorú ich choroba vyžaduje, sú vždy v porovnaní so zdravými deťmi rizikovou skupinou s vyššou vnímavosťou k infekcii. O to dôležitejšie je u nich dodržiavať všetky všeobecne platné odporúčania. U pacientov so závažným oslabením imunity je možné uvažovať o individuálnom študijnom pláne, o ktorom je potrebné diskutovať s príslušným odborným lekárom, u ktorého je dieťa dlhodobo sledované a liečené.

O chvíľu tu bude jeseň, čo je čas, kedy na zdravie detí útočí epidémia chrípky. Môže mať jej nástup podľa vás vplyv na rýchlejšie šírenie koronavírusu SARS-CoV-2?

Odhadnúť presne správanie sa koronavírusu v jesenných mesiacoch nedokážeme, ale áno, tento scenár je veľmi pravdepodobný.

Príznaky chrípky či iných bežných ochorení sú si s príznakmi koronavírusu veľmi podobné a zrejme neexistuje spoľahlivý spôsob, ako ich od seba odlíšiť. Čo teda radíte, aby sa predišlo zbytočnej panike, keď príde chrípková epidémia?

Myslím, že tu nám vedia pomôcť skúsenosti, ktoré sme všetci – lekári aj pacienti, resp. u detí ich rodičia získali počas prvej vlny epidémie. Dôležité je, pokiaľ je to možné, konzultovať zdravotný stav pacienta s ošetrujúcim lekárom skôr telefonicky a následne sa riadiť jeho odporučeniami. Spoločným cieľom takéhoto postupu je zabezpečiť pre dieťa adekvátnu zdravotnú starostlivosť, ale súčasne eliminovať riziko zbytočného šírenia akejkoľvek respiračnej infekcie v priestoroch zdravotníckeho zariadenia - čakárňach či ambulanciách. V tejto súvislosti by som rada zdôraznila ešte jednu známu vec, ktorú je dôležité v aktuálnej situácii pripomenúť a dodržiavať. Dieťa s príznakmi akútnej choroby nepatrí do kolektívu.

Medzi odporúčaniami lekárov v boji proti pandémii je aj nepovinné očkovanie proti chrípke. Prečo je vlastne toto očkovanie vhodné, keď chrípka a Covid-19 sú dve rozdielne choroby? Ako môže to očkovanie v boji proti pandémii pomôcť?

Zásadne! Zníži počet respiračných infekcií a tým počty pacientov vyžadujúcich ambulantnú alebo lôžkovú starostlivosť. Súčasne to bude jeden z nepriamych ukazovateľov, ktorý pomôže odlíšiť chrípku od infekcie Covid-19.

Kedy je vhodné dať dieťa zaočkovať proti chrípke? Môže tak rodič urobiť v rámci prevencie už teraz?

Vakcína proti chrípke pre nasledujúce obdobie bude k dispozícii v jesenných mesiacoch. O je dostupnosti sa rodičia môžu informovať u obvodných lekárov svojich detí.

Pri radách, ako posilniť imunitu detí sa hovorí hlavne o zdravej strave, dostatku pohybu či vyhýbaní sa stresu. Obavy z nákazy, domáca izolácia či viac voľna u detí mohli byť živnou pôdou pre budovanie správnych návykov. Vnímali ste počas tohto obdobia medzi svojimi pacientmi nejakú zmenu k zdravšiemu životnému štýlu?

Ak by som chcela byť veľký optimista – odpoviem, že áno. Koniec koncov v koľkých rodinách sa počas karantény začalo napríklad kváskovať. Budem ale realista – zmena k zdravšiemu životnému štýlu je beh na dlhú trať.

V čom vidíte najväčšie nedostatky detskej imunity, ktoré látky deťom chýbajú najviac a akým spôsobom sa dajú účinne dopĺňať?

Detská imunita sa vyvíja postupne. Jej jednotlivé zložky sa stávajú plne funkčnými v rôznych obdobiach detského veku. Ak by som mala zdôrazniť dva najdôležitejšie faktory, ktorými môžu rodičia zásadne ovplyvniť vývoj imunity svojho dieťaťa, tak sú to správna výživa a očkovanie.

Okrem už spomínaného, čo radíte rodičom, ktorí sa vás pýtajú na účinné prostriedky posilňovania imunity?

Budem sa opakovať – správna výživa. Zabezpečiť dieťaťu pestrú stravu obsahujúcu všetky živiny. Nevynechávať, ak na to nie je medicínska indikácia, žiadnu z jej zložiek, napríklad kravské mlieko, mäso alebo lepok. Ak má dieťa lekárom diagnostikované ochorenie, súčasťou liečby, ktorého je diétne obmedzenie, odporučí sa mu spôsob, ako prípadný nedostatok konkrétnych živín nahradiť a negatívny dopad na vývoj dieťaťa minimalizovať. Takisto je dôležitá primeraná aktivita, pobyt vo voľnej prírode, primeraný spánkový režim.

Je nevyhnutné zaraďovať vitamíny, minerály a iné doplnky do detskej stravy umelo alebo sa dá to zdravie posilniť aj čisto prirodzenou a prírodnou cestou, teda prostredníctvom stravy?

Odpoveď je čiastočne naznačená v odpovedi na predchádzajúcu otázku. Plnohodnotná strava u zdravého dieťaťa pokrýva všetky jeho nároky s jedinou výnimkou, a to je podávanie vitamínu D v konkrétnych obdobiach detského veku.

Je možné dosiahnuť u detí niečo ako „nepriestrelnú” imunitu? A je vôbec dobré snažiť sa o niečo také? Hovorí sa, že pri deťoch je vlastne vhodné, ak z času na čas prekonajú nejakú bežnú detskú chorobu, pretože aj to pomáha pri budovaní imunity.

Nie, pojem nepriestrelná imunita neexistuje. Čo existuje, to je zdravý, plne funkčný imunitný systém, ktorý nám okrem mnohého iného slúži aj na to, aby sme zvládli prekonať bežné detské choroby. O tých základných, ale veľmi dôležitých faktoroch, ktoré jeho vývoj dokážu priaznivo ovplyvniť, sme sa rozprávali. Je len pripomínam, je to beh na dlhú trať.