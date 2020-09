Faurecia potvrdila koronavírus: V práci bol dve hodiny

Testujú kontakty zamestnanca v práci, zatiaľ sú všetci negatívni.

2. sep 2020 o 21:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Faurecia Automotive Slovakia v priemyselnom parku pri košickom letisku zaznamenala pozitívny prípad na nový koronavírus.

Korzáru to v stredu potvrdil riaditeľ ľudských zdrojov spoločnosti Jaroslav Kouřil.

Prvý test mal negatívny

„Informácia o tom, že jeden zo zamestnancov administratívy mal pozitívny výsledok testu na ochorenie Covid-19, je pravdivá. Ide o dohľadanú osobu prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove 27. augusta, ktorá bola v súkromnom kontakte s inou pozitívnou osobou mimo priestorov zamestnávateľa,“ uviedol Kouřil.

Zamestnanec podľa neho po doručení správy, že je dohľadanou osobou, bezodkladne informoval o veci zamestnávateľa a bol vyslaný do izolácie.

„Išlo o pracovníka, ktorý nastúpil do práce 27. augusta po dlhodobej neprítomnosti a na pracovisku v ten deň strávil necelé 2 hodiny. Prvý výsledok testu na ochorenie Covid-19 mal negatívny a až následne opakovaný test bol s pozitívnym výsledkom. Bol bez príznakov a aktuálne je stále v domácej izolácii,“ spresnil Kouřil.

Doplnil, že spoločnosť okamžite reagovala, identifikovali osoby v priamom rizikovom kontakte, ako aj osoby v nepriamom kontakte s pozitívne testovaným zamestnancom.

„Spoločnosť je v úzkom kontakte s RÚVZ v Košiciach, s ktorým sme komunikovali o potrebnom postupe v tejto situácii.“

„V rámci epidemiologického vyšetrovania bol identifikovaný jeden úzky kontakt, ktorému bola nariadená karanténa, spojená s testovaním na Covid-19,“ potvrdila aj vedúca oddelenia infekčnej epidemiológie košického RÚVZ Veronika Tarkovská.

Izolovali aj zamestnancov s nepriamym kontaktom

Z dôvodu maximalizovania prevencie a ochrany zdravia zamestnancov sa Faurecia rozhodla ponechať všetky osoby, teda aj tie, ktoré boli v nepriamom kontakte, v domácej izolácii a všetky osoby podrobiť testovaniu.

Výsledky testov, ktoré boli doteraz vykonané, sú negatívne.

„Naši zamestnanci boli bezodkladne informovaní o situácii a prijatých okamžitých opatreniach internými komunikačnými kanálmi. Rovnako bola informovaná podniková zamestnanecká rada na osobnom stretnutí. Z pochopiteľných dôvodov nezverejňujeme meno dotknutého zamestnanca, na druhej strane identifikované kontaktné osoby, samozrejme, vedia, o koho ide,“ zdôraznil vrcholový manažér Faurecie.

Ako už Korzár informoval v utorok, jeden z pracovníkov sa posťažoval na podľa neho amatérsky prístup vedenia fabriky. Jej názov sme ešte vtedy neuviedli.

Tvrdil, že o pozitívnom teste vo firme sa dozvedeli iba z krátkeho oznamu a bez toho, aby vedeli, kde presne infikovaný pracoval.

„Začína sa školský rok, môže nastať problém, keďže každý rodič musí podpísať potvrdenie o tom, že sa on ani jeho dieťa nestretli v priebehu ostatného mesiaca s chorým človekom,“ narážal na to, že nevedel, čo má napísať do dotazníka a vyhlásenia, ktoré bol povinný vyplniť každý rodič v stredu, teda v prvý deň nástupu žiaka do školy po prázdninách.

Netušil totiž, či mohol alebo nemohol prísť s týmto zamestnancom do styku.

„Tvrdenie pisateľa sa vôbec nezakladá na pravde a táto informácia je pre nás smutným prekvapením, keďže patríme medzi spoločnosti, ktoré od začiatku pandémie pristúpili k zavedeniu a uplatňovaniu opatrení maximálne zodpovedne a výrazne nad rámec všeobecných opatrení,“ odmietol kritiku Kouřil.