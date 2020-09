Pre koronavírus nepreverili všetkým predškolákom školskú spôsobilosť

Psychologička: Prvý ročník je kľúčový.

7. sep 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Prváčikovia už pár dní skúšajú, aké je to byť školákom. Začali zľahka, no už onedlho bude od nich pani učiteľka vyžadovať, aby dokázali dlhšie obsedieť a poslúchnuť inštrukcie. Pre pandémiu sa zápisy predškolákov do škôl konali bez ich prítomnosti. Práve na zápisoch však učitelia preverujú znalosti detí. Ak sa vyskytne problém, môžu rodičom odporučiť návštevu centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), kde odborníci dieťa otestujú a spoľahlivo určia, či je dieťa na školu pripravené alebo nie. O testoch školskej spôsobilosti, problémoch prvákov, ale aj vrátení dieťaťa z prvého ročníka do škôlky porozprávala v rozhovore psychologička CPPPaP Zuzkin park 10 v Košiciach LÝDIA BEGEROVÁ.

Sú všetky deti, ktoré dnes sedia v prváckych laviciach, pripravené na školu?

- Tento rok je situácia špecifická tým, že pre opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu sa nestihli zrealizovať všetky depistáže školskej spôsobilosti. Depistáž je mapovanie špecifických oblastí vývinu detí v prostredí MŠ zachytávajúce čiastkové oslabené oblasti vývinu, ktoré je vhodné pred nástupom do školy ešte rozvíjať. Depistáže prebiehajú väčšinou vo februári a marci. Boli sme v kontakte so škôlkami, rodičmi, poskytovali sme online poradenstvo, ale môže sa vyskytnúť isté percento detí, ktoré sa nepodchytili. Je možné, že do školy nastúpili menej spôsobilé zvládnuť nároky, ktoré škola na prváčika kladie. Okrem iného sú to nároky na pracovnú zrelosť, dieťa musí vydržať v pokoji sedieť v lavici, koncentrovať sa na pokyny pani učiteľky, podávať maximálny výkon. Možno budú mať ťažšiu adaptáciu, tiež môžu mať problém prevziať rolu žiaka aj z hľadiska udalostí, ktoré sme žili v ostatných mesiacoch. Doma je predsa len iný režim ako v škôlke.

Čo sa posudzuje pri vyhodnocovaní školskej spôsobilosti?

- Je to obsiahla oblasť a sú dané kritéria, ktoré má dieťa splniť. V spolupráci s pani učiteľkami v škôlke a s rodičmi zisťujeme, či sú deti po fyzickej, psychickej aj sociálnej stránke zrelé a pripravené, to znamená spôsobilé absolvovať prvý ročník. Dieťa by malo byť schopné napríklad obkresliť jednoduché tvary, mať upevnený správny úchop písadla, malo by mať bohatú slovnú zásobu, vedieť vyjadrovať svoje myšlienky na primeranej úrovni, spontánne porozprávať čo zažilo, pamätať si básničky, pesničky, zopakovať krátky obsah rozprávky. Dôležité je aby vedelo vydržať pri nejakej činnosti zhruba 15 až 20 minút.

Čo spôsobuje budúcim prvákom najväčšie problémy?