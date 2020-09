V októbri nebude chýbať ani Rusnák. S Čechmi vyhráme, odkazuje

V Amerike zažíva aj rolu kapitána.

4. sep 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Je jedným z hráčov, ktorí budú Slovensku chýbať v septembrových zápasoch Ligy národov s Českom a v Izraeli.

Napriek tomu, že nie je zranený. Práve naopak.

Albert Rusnák patrí aj v týchto dňoch k ťahúňom Realu Salt Lake.

V tíme účastníka americkej MLS nastupuje dokonca aj v pozícii kapitána.

V reprezentácii absentuje z dôvodu hroziacej karantény po návrate do klubového prostredia.

Viac o svojej súčasnej situácii prezradil 26-ročný Košičan v rozhovore pre Korzár.

Štartuje nový cyklus futbalovej Ligy národov. K hráčom, ktorí chýbajú v nominácii na úvodný dvojzápas s Českom a v Izraeli patríte aj vy. Ako sa rodilo toto rozhodnutie?

Článok pokračuje pod video reklamou

„Bolo to po debatách s trénerom Hapalom a, samozrejme, aj s klubom ohľadom toho, že máme tri reprezentačné zrazy za tri mesiace. Spoločne sme našli riešenie na zvyšok tohto roka, týkajúce sa aj zrazov v októbri a novembri.“

Problémom je to, že hráčom po návrate z reprezentačných akcií hrozí nútená karanténa. Napríklad v prípade kapitána Mareka Hamšíka už ale bolo prezentované, že v októbri, kedy na slovenský tím čaká aj odložený barážový duel o postup na Euro 2020 proti Írsku, mužstvo posilní. Vo vašom prípade je to ako? Nie je ohrozená účasť aj v tomto termíne?

„V októbri to nehrozí. S klubom som sa už na tuto tému bavil. Situáciu s karanténou máme momentálne aj my. Po návrate do Ameriky je 10-dňová. Je to nariadené od ligy MLS, nie od štátu.“

Česko je náš tradičný rival, navyše mu máme čo vracať. V predchádzajúcej edícii Ligy národov sme s ním dvakrát prehrali. Ako to v piatok v Bratislave dopadne? A ako ovplyvní zápas to, že sa bude hrať bez divákov?

„Myslím si, že každý si už ako-tak zvykol na zápasy bez fanúšikov. Popravde, nie je to ono, futbal sa hrá pre ľudí. Oni vytvárajú atmosféru, ktorá futbalu momentálne chýba. Každý z nás si určite praje, aby už čoskoro určité percento ľudí mohlo chodiť aj na reprezentačné zápasy. Samozrejme, ak to situácia okolo vírusu dovolí. A k samotnému zápasu, v piatok vyhráme!“

Ste rodákom z Vyškova na Morave, keďže váš otec, neskorší majster Slovenska i účastník skupinovej fázy Ligy majstrov s 1. FC Košice, hrával v tom čase za neďaleké Drnovice. Vnímate Česko špecifickejšie než iných súperov?