Ministerka spravodlivosti navštívila krajský súd. Vzápätí ho evakuovali

Kolíková diskutovala v Košiciach o reforme súdnictva.

4. sep 2020 o 12:49 (aktualizované 4. sep 2020 o 17:17) Róbert Bejda

KOŠICE. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v závere týždňa absolvovala cestu na východ.

Dopoludnia prišla na Krajský súd v Košiciach a popoludní má v pláne návštevu Krajského súdu (KP) v Prešove.

Zmerali jej teplotu

Do Košíc prišla krátko po deviatej, pri vstupe ju privítala čerstvá predsedníčka krajského súdu Frederika Zozuľáková.

Keďže opatrenia proti šíreniu pandémie na slovenských súdoch nepoznajú výnimku, aj ministerka a jej sprievod museli absolvovať meranie telesnej teploty.

Potom už Kolíkovú čakal naplánovaný program.

„Do Košíc som v prvom rade prišla preto, lebo tu máme novú predsedníčku krajského súdu, doktorku Zozuľákovú. Vždy chcem prísť osobne na súd, aby som mohla aj takýmto spôsobom odovzdať novému predsedovi zodpovednosť za vedenie súdu. Tiež som sa chcela porozprávať so sudcami krajského súdu, ale aj predsedami a sudcami jednotlivých okresných súdov v pôsobnosti krajského súdu," povedala ministerka.

Kolíková: Spravodlivosť pre každého

Jednou z preberaných tém bola reforma justície.

Podľa ministerky sa sudcovia pýtali na trestný čin ohýbania práva, trestnoprávnu imunitu, vekový cenzus a novú súdnu mapu.

„Myslím si, že výmena názorov k týmto témam, priamo medzi ministerkou a sudcami, môže prispieť k tomu, aby bolo zrozumiteľné aj pre nich, prečo je reforma justície nevyhnutná. Som presvedčená, že zmeny, ktoré robíme, prispejú k zvýšeniu dôveryhodnosti verejnosti v justíciu a spravodlivosť na Slovensku. A že v konečnom dôsledku opatrenia, ktoré k tomu smerujú, môžu prispieť k tomu, že spravodlivosť bude platiť pre každého," dodala Kolíková.

Dve evakuácie

Po stretnutí so sudcami košického krajského súdu odcestovala ministerka do metropoly Šariša, kde chce rovnaké témy preberať so sudcami v pôsobnosti Prešovského krajského súdu.

Plány jej trochu skomplikovalo oznámenie o bombách na všetkých slovenských súdoch. Polícia ho prijala krátko predpoludním.

Kým z košického súdu odišla Kolíková ešte pred tým, ako prišla na rad jeho evakuácia a budovu na Štúrovej ulici obsadili pyrotechnici, v Prešove sa môže stretnúť so sudcami až po nej. Netrvala dlho, skončila sa krátko popoludní.

Preberali aktuálne témy

Ako nás informovala hovorkyňa KP Prešov Ivana Petrufová, aj stretnutie v Prešove sa uskutočnilo za prísnych bezpečnostných opatrení, súvisiacich s aktuálne prebiehajúcou pandémiou. Zúčastnili sa ho sudcovia krajského súdu a okresných súdov v Prešovskom kraji.

"Po privítaní predsedníčkou krajského súdu Annou Kovaľovou, ktorá oboznámila prítomných s aktuálnym personálnym stavom našich súdov, sa ministerka venovala témam, ktoré rezonujú aktuálne v justícii a v rámci diskusie sa vyjadrovala k položeným otázkam," uviedla hovorkyňa.

Kolíková sa vyjadrila aj k zmene súdnej mapy a potrebe špecializácie súdnictva. Obšírnejšie hovorila o Najvyššom správnom súde SR, jeho kompetenciách a potrebe jeho personálneho obsadenia.

V prípade Súdnej rade SR a jej kompetencii vykonávať previerky, poukázala na cieľ, aby v tomto prípade nešlo len o formálny zber majetkových priznaní, na čo pripravuje potrebný aparát.

"V rámci diskusie ministerka podporila vznik pracovnej skupiny na úrovni MS SR v rodinnoprávnej agende na úpravu výživného, avizovala vznik pracovnej skupiny pre správne právo. Vypočula si dôrazný apel na zmenu platových pomerov zamestnancov súdov, pričom na absolútne poddimenzovanie platov podporného súdneho aparátu poukazujú aj výsledky analýzy CEPEJ, čo potvrdila i sama ministerka," pokračuje Petrufová.

Do programu návštevy ministerky bola zaradená aj prezentácia Analytickým centrom MS SR v projekte Váženie prípadov - aktualizácia a pozvanie na školenie.