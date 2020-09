Košice hlásia snahu o návrat do ligy v ďalšom športe. Vo futsale

Začali angažovaním najlepšieho slovenského trénera.

5. sep 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Nielen vo futbale deklaruje druhé najväčšie slovenské mesto ambíciu vrátiť sa tam, kde z historického hľadiska nepochybne patrí. To znamená do najvyššej súťaže.

Hoci košický futsal sa v minulosti tešil z troch titulov majstra Slovenska, postupne zmizol z mapy úplne.

Pokusy o jeho oživenie končili hneď v zárodku.

Teraz sa však zdá, že by sa konečne mohlo začať blýskať na lepšie časy.

Chcú najlepších hráčov z Košíc

„V roku 2019 sme s partiou kamarátov založili občianske združenie Podpor Pohyb. Jeho cieľom je podporovať šport i ľudí, ktorí sa chcú hýbať a zároveň motivovať tých, ktorí si ešte k nemu nenašli cestu,“ vraví prezident nového košického futsalového klubu Matúš Hudák.

„Futsal má v Košiciach bohatú históriu a veľký hráčsky i fanúšikovský potenciál. Oslovili sme zopár sponzorov, či by do toho šli s nami a pustili sa do práce,“ pokračuje ambiciózny šéf klubu.

Keďže cieľom má byť výchova mladých hráčov z Košíc a okolia, úvodnou prioritou vedenia bolo angažovanie kvalitného trénera.

To sa im v osobe ostrieľaného Richarda Bača do bodky podarilo.

„Vytvorili sme kategórie U17 a U20, ktoré prihlasujeme do extraligy. A potom máme seniorský tím, kde budú hrať hráči z mládežníckych celkov a skúsení futsalisti. Naším cieľom je urobiť výber Košíc, aby tí najlepší hrali za nás,“ tvrdí Hudák.

A-tím Podpor Pohyb Košice bude v sezóne 2020/21 účinkovať v mestskej lige, miniligách na Opátskom i na Jazere a prihlási sa aj do východoslovenskej regionálnej ligy.

„Našou ambíciou je čo najskôr vrátiť najvyššiu futsalovú súťaž do Košíc. Máme indície o tom, že by sa sem mnohí úspešní odchovanci radi vrátili. Uvidíme, čo bude o rok, či sa nám ich podarí nadchnúť pre náš projekt. Verím, že áno a čoskoro uvidíme v našom drese aj skúsených reprezentantov,“ nádeja sa Hudák.

Preverí ich aj účastník Ligy majstrov

Pochopiteľne, alfou a omegou úspešného fungovania sú financie.

„Túto značku tvoríme mesiac, mesiac a pol. Máme základných sponzorov, ktorí poznajú našu prácu z iného odvetvia, postupne chodíme po turnajoch a snažíme sa zviditeľniť meno klubu. Aby ľudia vedeli, do čoho majú investovať,“ približuje športový riaditeľ Podpor Pohyb Košice Branislav Targoš.

„Myslím, že pre celé Košice je dôležité, aby tu bol klub, ktorý ich dokáže reprezentovať na najvyššej úrovni a mal na to vytvorené adekvátne podmienky. Všetko ukáže čas, ale bez toho aby sme si to trúfali utiahnuť, by sme to nerobili. Pripravujeme zaujímavý projekt, ktorý by mohol osloviť divákov a pritiahnuť sponzorov,“ vyhlásil Targoš.

Do vitríny klubu už stihli pribudnúť prvé trofeje, keďže mužstvo úvodné dva turnaje, na ktorých štartovalo, vyhralo.

Zaujímavá konfrontácia v domácom prostredí čaká na novotvoriaci sa košický tím 15. septembra.

Sily si zmeria s celkami Ekoprim Prešov, Angels Humenné a Bara Bara Michalovce, s ktorými by mal súperiť aj v novom ročníku východoslovenskej futsalovej ligy.

Turnaj v Angels aréne sa uskutoční bez prítomnosti divákov, tí si ho budú môcť pozrieť cez live stream.

Bonbónikom i poriadnym testom pre košický mančaft bude nepochybne prípravný dvojzápas s Lučencom, momentálne najlepším slovenským celkom, ktorý bude náš futsal reprezentovať v Lige majstrov.

Hrať sa má v Lučenci, vhodný termín ešte oba kluby hľadajú.

Nie je to krok späť. Bačo verí v splnenie sna

Najvýraznejšou postavou súčasného košického projektu je Richard Bačo.

Bývalý reprezentačný tréner, vyhlásený za najlepšieho kormidelníka na Slovensku v uplynulom roku, sa vracia domov po tom, čo naposledy pôsobil v extraligovej Banskej Bystrici.

„Myšlienku vrátiť futsal do Košíc vnímam veľmi pozitívne. Čaká nás veľa práce, potrebujeme pripraviť mužstvo zatiaľ do mestskej a regionálnej ligy. Naším hlavným cieľom je postúpiť do najvyššej súťaže, hrať v nej dôstojnú úlohu a pracovať s mládežou. To je naša priorita,“ vraví tréner majúci bohaté skúsenosti aj na mládežníckej úrovni.

Richard Bačo už niekoľko pokusov o oživenie košického futsalu zažil.

Tento by podľa neho mohol byť úspešný.

„Stále to bolo postavené na jednom sponzorovi, ktorý to chcel potiahnuť, ale nevyšlo to. Súčasné vedenie sa chce k tomu postaviť celoplošne, aby to nezáviselo od jedného podnikateľa,“ pochvaľuje si 50-ročný futsalový odborník, ktorý stál v minulosti pri košických tituloch ako hráč i tréner.

A na záver veľavravne dodal: „To, že nebudem trénovať v lige či reprezentácii, neberiem ako krok späť. Skôr si myslím, že keď sa mi podarí vrátiť Košice do prvej ligy, bude to krok dopredu. Je to môj sen a budem nesmierne šťastný, ak to vyjde.“

K oživeniu futsalu má napomôcť spolupráca V Košiciach už jedno občianske združenie, ktoré sa venuje futsalu, pred časom vzniklo. „Je to tak a tešíme sa z toho. Ide o Futsal KE, ktoré organizuje mestskú ligu a organizačne zabezpečujú aj ženský futsalový klub. Veríme, že aj naša vzájomná spolupráca môže oživiť futsal v Košiciach,“ podotkol športový riaditeľ Podpor Pohyb Košice Branislav Targoš. (dd)