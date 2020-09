Detská historická železnica obnovila dva povojnové vozne

Historická súprava bude jazdiť do myšlianskeho skanzenu.

4. sep 2020 o 14:09 TASR

KOŠICE. Košická detská historická železnica ukončila štvorročnú renováciu dvoch historických vozňov známych ako Rybák, premávať by mali v rámci nostalgických jázd z Košíc do archeoskanzenu v Nižnej Myšli v okrese Košice-okolie a späť.

Uviedol to predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský.

Na nostalgickú jazdu spojenú s komentovanými prehliadkami pod názvom Cesta do praveku chceli tematicky zaviesť čo najstaršie vagóny, ktoré môžu premávať na normálne rozchodnej trati.

„Sú to povojnové vozne, hoci s ich vývojom začali pred druhou svetovou vojnou. Dlhé roky boli neoddeliteľnou súčasťou osobných vlakov, a to až do 70. rokov minulého storočia. V 80. rokoch a začiatkom 90. rokov slúžili na prepravu vojakov. Tento typ je často zobrazovaný aj vo filmoch," povedal.

Ľudí odvezie v polovici septembra

Podľa neho boli tieto vozne pred kompletnou obnovou v žalostnom stave.

Dokopy ich majú od Železničného múzea SR v dlhodobom prenájme šesť.

„Rekonštrukcia dvoch stála asi 150 000 až 160 000 eur. Časť z toho pomohli pred dvomi rokmi prefinancovať Železnice Slovenskej republiky. Ostatné bolo o príspevkoch od sponzorov a práci dobrovoľníkov," spresnil s tým, že renovovali takmer všetko okrem kostry vagónov - okná, podlahy či lavice.

Kapacita jedného vozňa predstavuje 48 sediacich cestujúcich.

Generálnu jazdu absolvovali vo štvrtok. Pilotné jazdy do Nižnej Myšle v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus, Košickým samosprávnym krajom a obcou Nižná Myšľa sú naplánované na 15. septembra a 17. októbra.

„Ak sa ujmú, chceli by sme na tejto trase jazdiť pravidelne, napríklad raz mesačne," dodal Lehotský.