Antl chce byť v prvej štvorke. Lipták: Cieľ je etablovať sa v lige

Najvyššia súťaž hádzanárov štartuje aj s košickým duom.

5. sep 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Cez víkend odštartuje nová sezóna Slovnaft Handball Extraligy, ktorej súčasťou budú aj dva košické tímy.

Hádzanárov HK Košice čaká v sobotu od 18. hod. pri premiére v najvyššej súťaži duel u favorita na zisk majstrovskej trofeje – Tatran Prešov.

Crows pod vedením trénera Radoslava Antla privítajú v nedeľňajšom zápase o 16. hod. Šaľu.

Oba košické celky majú vo svojich kádroch zvučné mená a v lige by mali patriť k tímom bojujúcim o hornú polovicu tabuľky.

Niekto zblbne a haly zatvoria, vraví Lipták

V uplynulej nedokončenej sezóne patrili zverenci trénera Antla k pozitívnemu prekvapeniu najvyššej súťaže, v ktorej sa ako nováčik pohybovali na horných priečkach.

Podobné umiestnenie by si priali zopakovať aj v nasledujúcom súťažnom ročníku.

„Hlavným cieľom je hrať peknú hádzanú, ktorá sa bude páčiť našim priaznivcom. V lige chceme dosiahnuť čo najvyššie umiestnenie. Mojou osobnou ambíciou je skončiť v prvej štvorke. Uvidíme, aká bude realita,“ povedal Radoslav Antl.

Tím HK Košice vedený Martinom Liptákom sa po úspešnej vlaňajšej sezóne v I. lige posilnil a medzi extraligovou elitou nechce byť len do počtu.

„Máme v kádri viacerých nových hráčov a sú tu aj mladí chlapci, takže prvoradé bude etablovať sa v lige. Nedávame si žiadne veľké ciele, ale určite nechceme hrať o záchranu,“ skonštatoval Lipták a dodal:

„Na štart sezóny sa už všetci tešíme. Na druhej strane stále nám hrozí, že sa ani táto sezóna nemusí dokončiť. Niekto zblbne a opäť sa haly zatvoria.“

Na Hruščákovi a Shejbalovi chcú stavať hru

Do Crows sa vrátil počas leta Patrik Hruščák a oporou v bráne by mal byť Michal Shejbal.

„Sú to chlapci, na ktorých bude postavená celá hra. Michal by mal v bráne niečo pochytať a Patrik by mal pomôcť skúsenosťami v obrane a samozrejme gólmi v útoku. Obaja sú výborní hádzanári, ktorí pôsobili v dobrých kluboch v zahraničí, takže si od nich veľa sľubujeme,“ uviedol Antl.

V sobotu sa odohrá takmer kompletné prvé kolo, v nedeľu je na programe len duel medzi Crows a Šaľou.

„Urobíme maximum pre to, aby sme odštartovali sezónu víťazne a natiahli sériu neporaziteľnosti na našom ihrisku. Sezóna bude kratšia, keďže sa vypustila nadstavba. Každý bodík bude preto veľmi dôležitý. Proti Šali chceme potvrdiť rolu mierneho favorita,“ povedal Antl.

Pred Tatranom nemajú prehnaný rešpekt

Extraligový nováčik HK Košice má v kádri viaceré zvučné mená a takmer na každom poste je silná konkurencia.

„Máme desať hráčov, ktorí sú vekovo už dospelí a zvyšní sú naši mladí odchovanci. Jedno nebezpečenstvo pre nás je, ak by sa Tumidalský alebo Pekár zranili, keďže sú obaja štyridsiatnici. Aj preto sme sa posilnili na týchto postoch. Vlado Guzy aj Matúš Hriňák u nás chceli hrať a páči sa im tu. Zároveň aj ja mám viac možností z hľadiska striedaní,“ uviedol Lipták.

Zverenci trénera Liptáka nastúpia v extraligovej premiére na ihrisku Tatrana Prešov.

„Pre niektorých hráčov to bude určite špecifický zápas. Sledovali sme v zázname finále pohára, v ktorom Tatran nedal Považskej Bystrici šancu. Zloženie nášho kádra naznačuje, že by sme nemali v Prešove pohorieť. Dôležité bude, aby sme nemali prehnaný rešpekt a už pri nástupe na ihrisko sme neprehrávali 0:8. Ak by sme sa báli hrať proti hocikomu, v extralige by sme nemali čo robiť,“ skonštatoval Lipták.