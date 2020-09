Riaditeľ košickej záchranky upratal upratovačky i strážnikov. Nahradia ich externé firmy

Cena nie je vždy jediným kritériom, zdôvodňuje svoje kroky.

8. sep 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

KOŠICE. Namiesto vlastných upratovačiek sa rozhodol poverený riaditeľ Záchrannej služby Košice Bystrík Mucha siahnuť po súkromnom dodávateľovi.

Rovnaký postup zvolil pri ochrankároch.

Ide tak o ďalšie z jeho manažérskych rozhodnutí, po ktorom odišli zo štátnej Košickej záchranky interní zamestnanci.

Do vlaňajšieho augusta zamestnávala záchranka tri upratovačky, neskôr len dve, a to až do júla tohto roku, kedy jeden mesiac upratovala jediná zamestnankyňa.

Mucha dôvodí, že sa rozhodli nájsť si súkromnú upratovaciu firmu, lebo chce „výrazne zvýšiť kvalitu upratovania a hygieny“.

Pokračuje, že ďalej nemohol akceptovať nedostatky v upratovaní a hygiene.

Známa upratovacia firma

Nateraz zabezpečuje čistotu a poriadok priestorov záchranky firma ČaSS, spol. s r. o., s ktorou má dlhoročné skúsenosti Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice.

Bystrík Mucha. (zdroj: podmesarozpravat.sk)

„Upratovacia služba, firma ČaSS bola vybraná na základe prieskumu trhu, a to len na obdobie do konca septembra, keďže poskytovanie služieb chceme pravidelne vyhodnocovať a následne pripravíme súťaž na obdobie jedného roka,“ hovorí Mucha.

Plánované výdavky na dve upratovačky na tento rok by podľa riaditeľa vyšli na 22 100 eur, ale pripomína, že táto suma je bez nákladov na kúpu čistiacich prostriedkov, dezinfekciu či ochranné pomôcky.

Štátna záchranka má externej firme platiť do uskutočnenia súťaže, teda do konca septembra, 1 540 eur bez DPH mesačne.

Náklady sa približujú

Mucha ráta, že ak sa podarí vysúťažiť zhruba rovnakú sumu, ročne by upratovanie záchranky vyšlo na 22 176 eur s DPH.

Táto cena by podľa riaditeľa mala zahŕňať už aj dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čo považuje za efektívnejšie.

„Náklady na upratovací servis aj s dodávkou základných čistiacich potrieb nie sú vyššie ako plánované mzdy s odvodmi dvoch upratovačiek a spotreby čistiacich a hygienických potrieb.“

Zároveň však tvrdí, že jediným kritériom nie je vždy cena.

„Sme v zariadení, kde je téme upratovania a hygieny nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť. Pre nás je komfort externého dodávateľa aj v tom, že vieme flexibilne meniť požiadavky na upratovanie a v prípade nedostatkov ich riešiť na báze obchodných vzťahov.“

Dohľad súkromnej esbéesky

Po upratovačkách prestali pre záchrannú službu pracovať aj interní ochrankári – informátori.