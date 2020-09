Gejzír v Herľanoch láka tisíce ľudí. Hanba, po akej ceste, hromží starosta

Do diery napchali stĺpiky, aby autám neodtrhlo kolesá.

8. sep 2020 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

VYŠNÁ KAMENICA. Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) zrekonštruovala vlani cestu II. triedy v obci Herľany, ale cesty v okolí zostali v katastrofálnom stave.

Hlavne úsek od Bidoviec po Vyšnú Kamenicu je doslova skúškou nervov pre vodičov, ktorí neraz absolvujú jazdu zručnosti.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Je to nehorázne, táto cesta vedie priamo do Herlian, kde navštevujú gejzír tisícky ľudí. To si skutočne na Slovensku nevieme vážiť národné prírodné pamiatky? Ako tam chceme prilákať návštevníkov, keď musia absolvovať strastiplnú cestu? Ja tadiaľ chodievam denne a veru, už som si zničil pneumatiku, menili mi tlmiče, o geometrii auta ani nehovoriac,“ hovorí sťažovateľ Peter.

Starosta: Čakáme už roky

Cesta od Bidoviec až po odbočku po Vyšnú Kamenicu je skutočne plná výtlkov.

Nespokojný s jej stavom je aj starosta Vyšnej Kamenice Ján Mikloš (Smer-SD).

„Oprava tej cesty je plánovaná už asi päť rokov. Malo sa to robiť cez eurofondy. Vyjadrovali sme sa k projektovej dokumentácii, išlo o všetky okolité dotknuté obce. Podľa posledných informácií sa oprava pozastavila. Neviem, kde to viazne. Ten úsek je najhorší od Bidoviec až po odbočenie k našej obci. Je to hrozné. Pred viacerými rokmi opravili síce tri veľmi krátke úseky, ale sú to v podstate také krátke zvlnenia. My ich už s úsmevom nazývame Tatra, Matra a Fatra,“ vysvetľuje Mikloš.

Dodáva, že ťažko sa mu vysvetľuje, keď sa ho niekto pýta, kde sa Vyšná Kamenica nachádza.

„Hovorím, že pri Herľanoch, to je svetová rarita. Ak tam má ísť niekto s drahým autom, hanba. Navyše sa tadiaľ ide z Košického do Prešovského samosprávneho kraja. Ľudia sa mi sťažujú a pýtajú sa, prečo sa cesta nerobí. Nedávno sme tu mali výdatnejšie dažde, voda sa prelieva cez cestu a zaplavuje novostavby, ktoré sa stavajú pri vstupe do obce.“

Podľa Mikloša sú na jednom mieste dokonca v diere vložené stĺpiky, aby si tam niekto neodtrhol koleso.

„Je tam mostík, ktorý sa prepadáva. Čakáme, kedy sa tu konečne objavia stavebné stroje. Kraj síce zimnú údržbu robí, ale ľudia platia dane a mali by dostať aj určitú kvalitu. Už roky verím, že cesta niekedy bude opravená. Komplikuje život ľudí aj v okolitých obciach. Som sklamaný,“ uzavrel Mikloš, ktorý je starostom od roku 1993.

KSK vraví, že ide o časovo náročný proces

Komunikačné oddelenie Košického samosprávneho kraja (KSK) tvrdí, že modernizáciu cesty II/576 Bohdanovce – Bidovce – Herľany – Banské pripravuje už dlhšie.

Projekt má byť financovaný z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 – 2020, prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.