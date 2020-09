Hoci vyhrávajú, čelia kritike. Fabuľa: Ľudia by mali zreálniť svoj pohľad

Vyhrať 4:2 či 5:3? To nie je môj futbal, tvrdí košický kouč.

7. sep 2020 o 14:38 Daniel Dedina

KOŠICE. Druholigový ročník naberá na obrátkach a situácia na čele tabuľky sa zaujímavo premiešava.

Po šiestom kole figuruje v súťaži už len jediné mužstvo bez prehry, a to FC Košice.

Východniari doposiaľ raz pauzovali a z piatich odohraných zápasov im na konte svieti 13 bodov.

„Spokojný som na 99 percent,“ priznal v našom rozhovore tréner FC Košice Marek Fabuľa.

Vzápätí svoje slová rozmenil na drobné.

„Z hľadiska herného prejavu nie sme ešte v takej pohode, ako by sme chceli. Zbieranie bodov teší, ale trochu sa boríme so stresom a tlakom, ktorý hráčom zväzuje nohy a najmä hlavu. Snažíme sa s tým pracovať. Aby sa uvoľnili a dokázali produkovať futbal ako v príprave,“ podotkol.

Článok pokračuje pod video reklamou

Šamorínu nestačila ani výpomoc z ligy

V nedeľu zabrali Košičania naplno v Šamoríne, ktorý predtým vyhral v druhej lige doma šesťkrát v rade.

Súvisiaci článok II. liga: FC Košice si držia neporaziteľnosť, Poprad na prvú výhru čaká Čítajte

A predzápasový pohľad na jeho posilnenú súpisku nasvedčoval, že ľahké to rozhodne nebude.

„Je to veľmi nepríjemný súper. Nikdy neviete, aká kvalita mu ako farme Dunajskej Stredy príde. Treba byť na špičkách a obzvlášť pripravení, takéto mužstvo je veľmi ťažko čitateľné. Preto som veľmi rád, že sme to zvládli,“ spokojne si odfúkol Fabuľa.

Všetko pritom mohlo byť inak.

V úvodnej štvrťhodine mali domáci po Kerestešovej hre rukou v šestnástke výhodu penalty, Ghančan Boateng však prestrelil bránu.

„Bol to zrejme zlomový moment zápasu. Ak by domáci skórovali, priebeh by bol určite iný, museli by sme skóre otáčať. Aj to patrí k športu a preto je taký pekný,“ zamyslel sa košický lodivod a k výkonu svojho tímu poznamenal: „Chlapci to opäť odjazdili, ale prechodová fáza nám v prvom polčase viazla. Ľahkými stratami sme dávali súperovi príležitosť na to, aby hral viac s loptou. Na tom musíme stále pracovať.“

Do očí udrie ešte jedna štatistika.