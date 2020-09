Uplynulý týždeň chytili policajti v Košickom kraji 44 opitých vodičov

Spôsobili niekoľko nehôd, šoférovali bez vodičského preukazu.

8. sep 2020 o 13:35 SITA

KOŠICE. Uplynulý týždeň chytili policajti v Košickom kraji 44 vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu.

Dvanásť z nich malo viac ako jedno promile. Zaevidovali 35 nehôd, sedem osôb sa zranilo ťažko a 16 utrpelo ľahké poranenia. Alkohol asistoval pri piatich nehodách.

Najviac udalostí v cestnej premávke, pri ktorých asistoval alkohol riešili policajti v sobotu, informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová.

Bez vodičáku

V sobotu po polnoci opitý 19-ročný vodič bez vodičského oprávnenia spôsobil nehodu v obci Markovce v Michalovskom okrese.

Mladík zišiel z cesty a pri jednom z rodinných domov narazil do stĺpa telekomunikačného vedenia, ktorý zlomil.

Po nehode z miesta ušiel, no policajti ho v krátkom čase vypátrali a namerali mu v dychu takmer 1,6 promile. Nikto nebol zranený.

V skorých ranných hodinách v Čiernej Lehote v okrese Rožňava zase havarovala 21-ročná vodička, ktorá ani nemá vodičské oprávnenie.

Mladá žena neprispôsobila rýchlosť, prešla do protismeru, vbehla do priekopy a vrazila do brány rodinného domu. Mala vyše 0,8 promile.

Vodičku jednorazovo ošetrili, jej 19-ročný spolujazdec sa ľahko zranil.

Z miesta nehody ušiel

Ako informovala Mésarová, ďalšieho vodiča bez vodičského oprávnenia kontrolovali v obci Nižná Myšľa v okrese Košice-okolie. Na aute nemal evidenčné čísla.

Tridsaťsedemročnému mužovi namerali takmer 2,7 promile alkoholu v dychu.

O pár minút neskôr havaroval medzi obcou Zemplínska Teplica a Slanským Novým Mestom v Trebišovskom okrese vodič Audi A6.

V zákrute zišiel z cesty, vozidlo sa otočilo a zastavilo až v priekope.

Vodič z miesta ušiel, keď ho vypátrali, namerali mu takmer 2 promile. Pri nehode vodič utrpel ľahké zranenia, jeho spolujazdec sa nezranil.

V Čoltove (okres Rožňava) zase hliadka kontrolovala 50-ročného Rožňavčana. V tomto prípade vodič dychovú skúšku aj vyšetrenie odmietol. Obvineniu sa však nevyhol.