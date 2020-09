Vodič autobusu MHD dostal na nehodu podmienku, jazdiť môže ďalej

Súd uzavrel prípad z Košíc spred troch rokov.

9. sep 2020 o 0:00 Róbert Bejda

Autobus zozadu narazil do dodávky. (Zdroj: KR PZ KE)

KOŠICE. Dopravné nehody sa nevyhýbajú ani vodičom z povolania. Pred tromi rokmi sa jedna stala aj vodičovi košickej MHD Ondrejovi Ž.

Keďže pri nej došlo aj k zraneniu niekoľkých cestujúcich, 51-ročný zamestnanec DPMK bol obvinený z prečinu ublíženia na zdraví.

Okresný súd ho uznal vinným, no po odvolaní procesných strán skončil spis na krajskom súde.

V utorok dal za prípadom bodku.

Nehoda na Triede KVP

Nehoda sa stala 30. júna 2017 na Tr. KVP v smere od Popradskej na Wuppertálsku ulicu.

Podľa znenia obvinenia Ondrej ako vodič autobusu MHD číslo 19 nedodržal vzdialenosť medzi vozidlami a prednou časťou narazil do zadnej časti vozidla Fiat Ducato.

Autobus SOR i dodávka šli v pravom z dvoch jazdných pruhov.

Pri náraze došlo v autobuse k pádom a zraneniam viacerých cestujúcich.

Najvážnejšie zranenie utrpela Kvetoslava W. Vyšetrenie u nej odhalilo zlomeninu desiateho hrudného stavca a viacero pomliaždenín. Na péenke bola štyri mesiace.

Dodávku nestihol obísť

Po skončení vyšetrovania sa prípadom zaoberal Okresný súd Košice II.

Na prvom pojednávaní Ondrej urobil vyhlásenie, že je nevinný.

„Šiel som rýchlosťou asi 45 až 50 km/hod. Pri stúpaní na sídlisko som si vo vzdialenosti asi 100 metrov všimol pomaly idúci dodávku. Chcel som ju obehnúť, preto som sa venoval príprave obiehacieho manévru. Pozrel som sa na chvíľu do spätného zrkadla a keď som sa potom pozrel pred seba, zistil som, že dodávka zastavila. Bol som od nej asi na 10 až 15 metrov. Okamžite som začal brzdiť, no zrážke som už nedokázal zabrániť. A to ani obídením, lebo v ľavom pruhu šli ďalšie vozidlá," opísal vodič vznik nehody.

Zranili sa asi šiesti ľudia, takže o chvíľu tam prišli štyri sanitky. Dopravu usmerňovali policajti, ktorí šli krátko po nehode okolo.

Vodič dodal, že pred kolíziou nedal vodič dodávky žiadnym spôsobom najavo, že má technické ťažkosti, neblikali výstražné smerovky a nesvietili zadné svetlá.

Došla mu nafta

Vodič dodávky Ľubomír K. na súde povedal, že sa s vozidlom, naloženým stavebným odpadom a drevom, presúval zo stavby na Kalvárii.