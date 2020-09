Na maratón sa prihlásilo vyše štyritisíc bežcov, o divákoch ešte nerozhodli

Koniar: Nie je to len v našich rukách.

9. sep 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Registrácia účastníkov na 97. ročník Medzinárodného maratónu mieru (MMM) bola pozastavená a prihlásiť sa budú môcť už len bežci prostredníctvom firiem.

Účasť by mala byť podstatne nižšia ako vlani, keď sa na trať košického maratónu vydalo vyše 14 500 ľudí.

Podľa aktuálnych odhadov by v hlavných kategóriách 4. októbra malo v centre Košíc súťažiť okolo 4200 účastníkov.

O tom, či sa podujatie uskutoční aj s divákmi majú kompetentní rozhodnúť do dvoch týždňov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Limit na jeden sektor je 900 bežcov

Organizátori pozastavili registráciu 1. septembra a znovu ju otvoria už iba pre držiteľov kódov.

„Ide väčšinou o firemné štarty, ktoré boli dopredu objednané. Po nich už pravdepodobne registráciu definitívne uzavrieme. V pondelok 14. septembra budeme zostavovať štartové listiny a prejdeme si všetky databázy prihlásených,“ povedal riaditeľ MMM Branislav Koniar.

Na štarte budú bežci v nedeľu rozdelení do šiestich sektorov (siedmy sektor bude vyhradený pre inline korčuliarov a handbikerov), pričom v jednom sektore môže byť maximálne 900 ľudí.

„V niektorých sektoroch bude len 200 účastníkov, ide o inline a handbikerov. V ostatných sa počty môžu líšiť. Celkovo odhadujeme, že v nedeľu sa na trať vydá okolo 4200 účastníkov. Limit na jeden sektor je 900 ľudí, presne tak ako to stanovuje vyhláška, pretože zvyšných 100 ľudí rátame medzi obslužný personál a organizátorov na štarte, resp. v cieli,“ uviedol Koniar.

Po zmene vyhlášky môže dôjsť k úpravám

Organizátori MMM pozorne sledujú situáciu a vývoj narastajúceho počtu nakazených.

„V rámci krízového štábu MMM ideme krok za krokom a sledujeme aktuálny stav. Ak sa nič nezmení, bude platiť súčasná schéma na štarte. V prípade, že by sa vyhláška menila, budeme musieť upraviť počty ľudí v jednotlivých sektoroch. Nič teda nie je definitívne, keďže to nie je len v našich rukách. Všetky strany sa ale snažia hľadať riešenia a vyjsť si navzájom v ústrety,“ skonštatoval Koniar.

Všetky potrebné informácie pre účastníkov podujatia by mali organizátori zverejniť do 21. septembra (14 dní pred štartom maratónu).

„Aktuálne mapy a schémy sú zatiaľ ilustračné. Definitívne ich potvrdíme alebo podľa potreby upravíme najneskôr do 21. septembra. Po tomto termíne chceme začať zverejňovať a rozosielať štartové listiny, akceptácie a záverečné pokyny.“

Hľadajú kompromis s divákmi

Krízový štáb MMM sa intenzívne zaoberá aj otázkou divákov, ktorých sa každoročne pri trati zídu tisíce.

„Pracujeme na riešeniach z pohľadu pohybu verejnosti a divákov. Zatiaľ je to v štádiu diskusie so všetkými stranami. Pre nás je pozitívne, že máme dostatok údajov, čo sa týka parametrov využitej plochy divákmi a taktiež naše skúsenosti z minulých rokov, kde sa ľudia najčastejšie zhromažďujú. Všetky informácie sme poskytli ďalej kompetentným a verím, že sa nám podarí nájsť spoločný kompromis. Rozhodnutie by malo padnúť do už spomínaného termínu 21. septembra.“

Organizátori majú pripravené celkovo tri varianty maratónu.

„Všetky alternatívy stále prerokovávame a školíme k nim jednotlivé tímy. Práve to je na celej situácii asi najnáročnejšie, keďže ľuďom sťažujeme prehľad. Zároveň musíme sledovať aj situáciu v okolitých krajinách, aby sme vedeli, ako sa budeme správať voči zahraničným účastníkom. Neľahká je aj situácia s minimaratónom, ktorý sa pobeží v sobotu na úplne inom mieste a je potrebné teda vybudovať infraštruktúru. Pevne verím, že všetky výzvy, ktoré sú pred nami dokážeme zvládnuť,“ povedal Koniar.