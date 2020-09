Sexuálne zneužil dcéru priateľky, dostal päť rokov a dve liečenia

Košičan uspel s odvolaním, krajský súd mu trest zmiernil.

10. sep 2020 o 0:00 Róbert Bejda

Eskorta odvádza Dušana do výkonu trestu. (Zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Z času na čas sa stane, že muž zatúži po oveľa mladšej partnerke, než je jeho veková kategória. Ak má viac ako 15 rokov, zákon neporušuje, no ak je ešte mladšia, dopúšťa sa zločinu sexuálneho násilia.

Vlani v lete takto konal 48-ročný Dušan V. Pod vplyvom alkoholu obťažoval 9-ročnú dcéru svojej priateľky a incident pre ňu neostal bez následkov.

Okresný súd Košice II uznal väzobne stíhaného Košičana vinným, no odvolal sa. V utorok dal bodku za prípadom krajský súd.

Začala krvácať

Skutok sa stal vlani v jedno augustové popoludnie v byte na košickom sídlisku Nad jazerom.

Podľa znenia obvinenia Dušan aj napriek slovnému či fyzickému odporu maloletej Daniely ju položil na posteľ. Potom jej vyzliekol nohavice i spodnú bielizeň.

Jednou rukou ju držal na posteli, druhou sa jej dotýkal na intímnych miestach. Dieťa napokon začalo krvácať. Až potom Dušan na jeho naliehanie prestal a pustil ho.

Polícia začala na podnet Danielinej matky prípad vyšetrovať, Dušana obvinila a súd ho poslal do väzby. Tvrdil, že v jeho byte sa hrali a on dievča prehadzoval na posteli až do momentu, keď skríkla.

Videl, že krváca, preto jej dal svoju bielizeň, aby sa poutierala. Podľa Dušana šlo o nehodu. Neskôr tvrdil, že si nepamätá vyzliekanie a ani priebeh incidentu. Vyhovoril sa na alkohol a z neho plynúce „okno".

Chytal ju aj pri umývaní

Daniela však okno nemala a zážitok s mužom, ktorého volala „tato", podrobne opísala.