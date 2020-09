Cítil sa ako hokejový bezdomovec. Zahral si aj na Aljaške či v Mexiku

Havrila sa chce v Košiciach presadiť medzi mužmi.

10. sep 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejový útočník Matúš Havrila sa v prvom súťažnom zápase za HC Košice predviedol gólom.

V 13. minúte duelu Tipsport Kaufland Cupu na ľade Popradu vyrovnával na priebežných 1:1.

Oceliari napokon prehrali 3:4 po predĺžení. Talentovaný 21-ročný center mal vlani vydarenú sezónu v drese druholigovej Spišskej Novej Vsi, keď v 39 zápasoch nazbieral 31 bodov za 15 gólov a 16 asistencií.

S Matúšom Havrilom sme sa zhovárali aj o pôsobení v USA, kde si zahral i na Aljaške či v Mexiku.

V Poprade ste strelili svoj prvý súťažný gól za Košice. Aký to bol pocit? Budete musieť aj niečo zaplatiť do klubovej kasy?

„Bol to skvelý pocit dať gól v takomto zápase. Videl som, že brankárovi puk vypadol a už ho stačilo len doraziť do brány. Som rád, že som pomohol tímu gólom. Zatiaľ mi nikto nič o platení nehovoríl. Verím, že to príde až v lige.“

Ako ste sa udomácnili v Košiciach? Vnímate to ako šancu presadiť sa medzi mužmi?

„V Košiciach sa cítim veľmi dobre. Je to pre mňa príležitosť sa presadiť do veľkého hokeja. Musím na sebe každý deň pracovať a robiť to, čo tréner vyžaduje. Ostatné už potom príde.“

Kolektív v Košiciach je veľmi mladý, rozumiete si medzi sebou? Ako vychádzate aj so staršími hráčmi, ako sú Michal Chovan, Tomáš Slovák alebo Martin Belluš?