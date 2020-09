Mandát sa mu skončil. Kontrolór košickej župy aj tak pokračuje

Trnka v ňom vidí smeráka, on volá po väčšej nezávislosti.

11. sep 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja Ľubomírovi Hudákovi (exSmer) uplynul koncom augusta šesťročný mandát.

Do funkcie nastúpil v roku 2014 za župana Zdenka Trebuľu (Smer), ktorý krátko pred voľbou zmenil spôsob voľby z tajnej na verejnú.

Pri koaličnej matematike to znamenalo, že uspeje kandidát Smeru.

Hudák si tesne pred podaním prihlášok pozastavil svoje členstvo v Smere.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stopku iniciovali kontrolóri

Funkčné obdobie mu uplynulo v závere augusta.

Súvisiaci článok Poslanec: Vojna medzi Trnkom a kontrolórom škodí kraju Čítajte

Na ostatnom krajskom zastupiteľstve sa však voľba nového kontrolóra neuskutočnila.

Môže za to mimoriadna situácia súvisiaca s epidémiou koronavírusu.

Združenie hlavných kontrolórov HK 8 iniciovalo kvôli nej zmenu zákona o samosprávnych krajoch v období pandémie.

„V zmysle novely zákona funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s ochorením Covid-19,“ vysvetľuje hovorkyňa košickej župy Anna Terezková.

Kraj: Dôvody pominuli

Podľa župného úradu sa to ukazuje ako nekompetentná zmena.

„Najväčším problémom je podľa nášho názoru to, že už pominuli dôvody, pre ktoré nebolo možné voliť hlavného kontrolóra. Myslíme si, že v súčasnosti už je možné voliť hlavného kontrolóra bez akýchkoľvek obmedzení a to vzhľadom na to, že zastupiteľstvo rokuje riadne v zbore a neexistujú obmedzenia ani pre účasť samotných kandidátov.“

Kraj už preto inicioval aj návrh zmeny súčasnej legislatívy, aby bolo možné voliť hlavného kontrolóra.

Košický župan Rastislav Trnka (nezávislý) je s Hudákom v dlhodobom konflikte.

Kontrolór podľa neho nie je nezávislý.