Projektoval Panamský i Korintský prieplav, no v rodných Košiciach mu neverili

Béla Gerster bol progresívny človek.

13. sep 2020 o 0:00 Tatiana Snitková

KOŠICE. Patrí k najslávnejším rodákom z Košíc, ale vo svojom rodisku nemá ani len ulicu.

Onedlho, 20. októbra, uplynie 170 rokov od narodenia spoluautora Panamského prieplavu a autora projektu Korintského prieplavu Bélu Gerstera.

Úspešná rodina

Väčšina Košičanov stále netuší, kto bol Béla Gerster. A o tom, že nebol jediný z rodiny, ktorý sa presadil vo svete, vie už naozaj málokto.

Jeho strýko Anton bol spolupracovníkom staviteľa Brooklynského mosta v New Yorku, ozdobil Central Park.

Sestru Etelu, slávnu opernú speváčku - sopranistku, poznali od New Yorku cez Londýn až po Moskvu. Opernou speváčkou sa stala aj sestra Berta, ale zomrela mladá, ako tridsiatnička. Ďalšia sestra Mária bola maliarka a pedagogička v Budapešti.

Brat Arpád získal uznanie a rešpekt ako významný newyorský chirurg. Napísal knihu Spomienky newyorského chirurga, z ktorej takmer polovicu venoval rokom, prežitým v Košiciach.

Tieto i mnohé ďalšie informácie o živote Bélu a celej rodiny Gersterovcov pozbieral za vyše 20 rokov Juraj Halász.

Vďaka nemu ich môžu Košičania spoznať na výstave, ktorú pripravil Historický spolok Imreho Henszlmanna a inštalovaná je v galérii Rovas na Alžbetinej ulici.

Mnoho materiálov, dokumentov i rukopisov získal autor výstavy z pozostalosti rodiny Gersterovcov v Budapešti.

„Je to Košičan, skutočná osobnosť svetového významu. Až tak veľa ich v Košiciach nemáme. A hlavne je technik. My si pripomíname a oslavujeme spisovateľov, maliarov, ale technikov či lekárov pomenej. A pritom urobili obrovskú prácu. Blíži sa okrúhle výročie Bélu Gerstera, tak si zaslúži pozornosť. Ale zaslúžili by si ju viacerí členovia rodiny, lebo to naozaj boli veľmi významní ľudia,“ zdôvodňuje Juraj Halász, ktorý je predseda a zakladateľ spomínaného historického spolku.

Zároveň pripomenul, že na cintoríne je rodinná hrobka Gersterovcov, ktorá je v dezolátnom stave.

Nezáujem zo strany mesta o túto významnú rodinu, či aspoň osobnosť Bélu Gerstera, podľa neho, dokazuje aj skutočnosť, že žiadna ulica v Košiciach nenesie jeho meno.

Uhor, Maďar alebo Slovák?

Veľa zaujímavostí o histórii rodiny sa autor výstavy dozvedel z knihy Arpáda Gerstera. Napríklad, ako tragédia pripravila o život ich pradeda.

Žili vtedy ešte v Györi. Počas prechádzky pri rieke Rába s jeho päťročným synom, Bélovým starým otcom, udrel psa z obavy pred útokom.

Na ceste späť ho čakali mlynárski pomocníci a dobili ho za to hákmi na ľad.

Gersterovci pôvodne pochádzajú zo Švajčiarska. Do Košíc sa dostali cez Viedeň a spomínaný Györ.