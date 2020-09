Volko predviedol v Košiciach domáce historické maximá na 60 yardov

Zdolal ho však Čech Záleský.

11. sep 2020 o 10:31 (aktualizované 11. sep 2020 o 13:24) Patrik Fotta, Judita Čermáková

KOŠICE. Na atletickom mítingu JBL Jump Fest padlo vo štvrtok podvečer hneď niekoľko rekordov.

Najväčšiu pozornosť pútal súboj šprintérov na 60 yardov, v ktorom slovenského reprezentanta Jána Volka len tesne porazil český pretekár Dominik Záleský.

Víťaz navyše pokoril najlepší výkon podujatia z minulého roka, keď dosiahol čas 6,29 sekundy.

Volkovi sa podarilo vylepšiť slovenský rekord na 60 yardov časom 6,33.

Volko: Nebol to prepadák

Halový majster Európy priznal, že mu jeho pokusy úplne nevyšli podľa predstáv.

„Nebolo to zlé, ale trochu som v druhom štarte prepadol. Myslím si, že sa to nedá zaradiť medzi moje dobré behy. Celkovo som ale spokojný a na to, čo mám za sebou, to bol dobrý výkon. Dominik má na 60 yardov lepšie výsledky. Aj z toho pohľadu by som povedal, že to pre mňa nebol taký prepadák,“ povedal Ján Volko.

Bežať v centre mesta pod Dómom sv. Alžbety je pre pretekárov výnimočným zážitkom.

„Je to skvelé. Diváci sú blízko trate. Človek viac vníma ich podporu, akoby boli priamo pri vás. Je to veľmi dobrý pocit. Som rád, že sa takéto podujatie vôbec koná a obzvlášť v tejto dobe, kedy je šport úplne v úzadí a obmedzený. Každý rok sa do Košíc veľmi teším, je to pre mňa už srdcová záležitosť,“ skonštatoval Volko.

Záleský si v Košiciach užíval atmosféru

Víťazom na 60-yardovej trati sa stal Dominik Záleský, ktorý stanovil nový rekord mítingu časom 6,29.

„Som veľmi rád, že sa mi podarilo dosiahnuť dobrý výkon a navyše získať skalp Ján Volka. To sa nestáva každý deň. Samozrejme, rolu zohralo aj to, že ja skôr špecializujem na 60 yardov a Janko je klasický šprintér. Myslím si, že to bola pre mňa určitá výhoda,“ povedal Záleský a dodal: „V Košiciach sa mi bežalo naozaj skvelo. Atmosféra bola úžasná a užíval som si to.“

Český reprezentant zažil premiéru na mestskom podujatí. Košice ho očarili po všetkých stránkach.

„Na podobnom podujatí som bežal prvýkrát. Prostredie bolo nádherné. Obzvlášť kulisa s katedrálou v pozadí je výnimočná. V takýchto podmienkach sa beží veľmi dobre a budem mať na Košice veľmi pekné spomienky.“

Fakty z JBL Jump Festu Muži – 60 yardov: 1. Záleský 12,60 (6,31/rekord mítingu + 6,29/rekord mítingu), 2. Volko 12,67 (6,34/najlepší slovenský výkon histórie + 6,33/najlepší slovenský výkon histórie, 3. Kwiatkowski 12,86 (6,43 + 6,43). Muži – 60 yardov cez prekážky: 1. Kiljan 14,86 (7,44/rekord mítingu + 7,42), 2. Staskiewicz (obaja Poľ.) 15,02 (7,61 + 7,41/rekord mítingu), 3. Baluch (SR) 15,45 (7,69/najlepší slovenský výkon histórie + 7,76). Muži – skok do diaľky: 1. Kuch (Poľ.) 782, 2. Banigo (V. Brit.) 777, 3. Jopek (Poľ.) 765. Ženy – skok do diaľky: 1. Kurylová (Poľ.) 624, 2. Suchá (ČR) 612 (+2,2 m/s), 3. Sikorská (Poľ.) 606, 4. Kaliašová (SR) 588.

