V Košiciach spustili novú štátnu firmu Slovensko IT

Nateraz poskytla prácu 80 zamestnancom.

11. sep 2020 o 14:37 SITA

KOŠICE. V Košiciach odštartovali projekt štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT.

Firma na začiatok poskytla prácu 80 zamestnancom, z ktorých väčšinu tvoria špecialisti zo softvérovej spoločnosti Wirecard.

Na tlačovej besede o tom informovali ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí), štátny tajomník ministerstva Marek Antal a nový predseda predstavenstva a riaditeľ Slovensko IT Pavol Miroššay.

„Podarila sa nám veľká vec. Po šiestich týždňoch sa opäť vraciame do Košíc a dnes tu zakladáme túto firmu. Stretli sme sa so zamestnancami, ktorí v našej firme začínajú pracovať a definovali sme si prvé krátkodobé, strednodobé aj dlhodobé projekty, ktoré bude táto firma realizovať,“ uviedla v piatok Remišová.

Veľká reorganizácia

Cieľom tohto projektu bude zjednodušenie elektronickej komunikácie občanov so štátom.

„Doterajšie IT systémy fungujú v jednotlivých rezortoch izolovane a neexistuje žiaden masterplan, ktorý by ich zjednocoval. My sme sa rozhodli urobiť veľkú reorganizáciu a spolu vytvoriť nový princíp fungovania a riadenia štátneho IT,“ uviedol Antal.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) spolu s ministerkou Remišovou oznámili 24. júla v Košiciach záujem o založenie štátneho softvérového domu.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR následne 31. augusta podalo návrh na zaregistrovanie štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT, a. s., do Obchodného registra SR a firma bola oficiálne zaregistrovaná 5. septembra.