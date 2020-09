Za plaváreň chcú staromestskí poslanci pol milióna eur

Blaškovičová: Nebyť Covidu, za predaj by som ruku nezdvihla.

12. sep 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Staré Mesto je o krok bližšie k predaju Mestskej krytej plavárne. Poslanci poverili starostu Igora Petrovčika (exSpolu), aby vedeniu mesta Košice ponúkol minimálnu kúpnu cenu.

Na to, za koľko poslanci pustia športovisko, boli rôzne názory.

Plaváreň je dlhodobo stratová, má finančné záväzky aj investičný dlh.

Nepredajná

Michal Djordjevič (nezávislý) najprv navrhol od mesta pýtať za predaj 200-tisíc eur. „Je to možno posledná šanca zachrániť mestskú časť, športovcov i plaváreň. Za mňa je to postačujúce a adekvátne, peniaze nepýtame od súkromníka. V budúcnosti ju môže mať mesto.“

Podľa Martina Konečného (OĽaNO) je to však málo.

Rovnaký názor má aj jeho spolustraník Pavol Priester: „Ak mesto plaváreň preberie do správy, preberie aj pohľadávky. Suma 200-tisíc je nedostatočná. Je to veľký majetok, každému je však jasné, že je to nepredajné za osem miliónov eur.“