Lipták po zápase s Hlohovcom: Opatrenia sú pre šport fatálne

Prerušenie sezóny by bolo likvidačné, vraví.

13. sep 2020 o 12:43 Patrik Fotta, Judita Čermáková

KOŠICE. Hádzanári HK Košice sa vo svojom druhom vystúpení v Slovnaft Handball Extralige dočkali premiérového víťazstva.

Zverenci trénera Martina Liptáka na domácej pôde porazili Hlohovec 32:26.

Nováčik najvyššej súťaže si tak do tabuľky pripísal prvé body.

V hale košických hádzanárov na Bernolákovej ulici sa zišla slušná divácka kulisa.

Vzhľadom na domácu extraligovú premiéru ale mohlo byť divákov viac.

Svoju rolu zrejme zohrala aj neistota súvisiaca s opatreniami proti koronavírusu, ktoré sa od októbra majú pre hromadné akcie výrazne sprísniť.

Zo súčasných 500 zúčastnených na jednom podujatí vo vnútorných priestoroch by malo byť po novom už len 100.

Vníma to ako priveľký humbug

Košičania viedli po prvom polčase nad Hlohovcom 14:12, no dopustili sa v ňom viacerých chýb.

„V prvej polovici to bola z našej strany katastrofa. Vôbec som nebol s výkonom tímu spokojný. Hrali sme laxne, bez náboja. Hlohovec to dokázal využiť a držať s nami krok. Proti silnejšiemu súperovi by sme mali veľký problém. V druhom polčase to už bolo lepšie. Pozitívom je, že máme prvé dva body, ale tento zápas musíme hodiť za hlavu a sústrediť sa na ďalší duel v Považskej Bystrici,“ povedal tréner HK Košice Martin Lipták.

Sprísnené opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, ktoré by mali platiť od októbra, znamenajú pre športové kluby obrovské problémy a ďalšiu ťažkú ranu.

„Podľa mňa je humbug okolo koronavírusu priveľký. Ak prerušíme sezónu v hokeji, hádzanej alebo v inom športe, môže to mať likvidačné následky. My fungujeme síce na amatérskej úrovni, ale ak ide o profesionálny šport, na ktorý nebudú môcť chodiť diváci, dopadne to fatálne,“ uviedol Lipták.

Hriňák: Do októbra sa môže veľa zmeniť

Domáca extraligová premiéra Košičanov by mala zrejme za normálnych okolností omnoho väčšiu divácku kulisu.

„Som o tom presvedčený. Veľa ľudí sa ma pýtalo, či majú prísť. Hovoril som im, že momentálne je obmedzenie na 500 ľudí, ale odporúčanie sme mali na 250. Priznám sa, že som z toho rozčúlený. Oháňame sa tu koronavírusom, ale príde mi to celé nafúknuté. Ja napríklad nepoznám nikoho, kto je nakazený.“

Poslednou letnou posilou, ktorá prišla do tímu HK Košice bol Matúš Hriňák. Proti Hlohovcu pomohol tímu k víťazstvu troma gólmi.

„Myslím si, že hoci hráme v menšej hale, atmosféra bola veľmi dobrá. Trochu pomalšie sme sa rozbiehali, ale v druhom polčase sme na nich vyleteli. Dali sme rýchle góly z protiútokov a vytvorili sme si slušný náskok. Víťazstvo nám dodá motiváciu do ďalších zápasov,“ povedal Hriňák, ktorý verí, že nové opatrenia pre hromadné podujatia budú ešte prehodnotené.

„Do októbra je ešte ďaleko. Môže sa toho ešte veľa zmeniť. Verím, že vírus pominie a opäť budú môcť byť plné haly.“