Jazdil opitý, bez vodičáku, zdemoloval štyri autá

Po incidente v Zdobe už muža obvinili.

14. sep 2020 o 11:15 SITA

SADY NAD TORYSOU. Štyri zdemolované autá sú výsledkom divokej jazdy opitého 38-ročného šoféra, ktorý ani nemá vodičský preukaz.

Súvisiaci článok Má doživotný zákaz šoférovať. Napriek tomu jazdil s vyše tromi promile Čítajte

Nehoda sa stala ešte v piatok popoludní v obci Sady nad Torysou - časť Zdoba v okrese Košice - okolie.

Ako informovala košická krajská polícia, vodič Fordu na rovnej ceste najskôr vrazil do zaparkovanej Škody, po náraze sa s autom prevrátil na strechu, odhodilo ho do protismeru, kde narazil do stojaceho Seatu. Ten následne narazil do VW Golf.

Vodič, ktorý nafúkal vyše 2,5 promile ani nie je držiteľom vodičského preukazu, vyviazol s ľahkými zraneniami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Poverený policajt muža obvinil z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.