Šéfuje festivalu Biela noc: Kultúre hrozí obrovská kríza

Zuzana Pacáková sa bojí už aj o budúci ročník.

15. sep 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

Desiaty ročník festivalu Biela noc v Košiciach a v Bratislave pre pandémiu a platné obmedzenia napriek ročnej príprave organizátori odvolali. Jeho šéfka ZUZANA PACÁKOVÁ hovorí, že je za tým najmä reputačné riziko. Najnavštevovanejšia prehliadka súčasného umenia pritiahla každoročne do ulíc tisíce návštevníkov. Možno sa neuskutoční ani na budúci rok.

Ako dlho ste pracovali na aktuálne zrušenom ročníku Bielej noci? Začali ste deň po konci toho predošlého?

Článok pokračuje pod video reklamou

Áno, vždy je to tak, do decembra dorábame starý ročník, ale paralelne už vymýšľame nový. Píšeme granty a skladáme program.

Čo bude zrušenie znamenať pre festival? Môže to byť aj likvidačné?

Súvisiaci článok Organizátori rozhodli. Biela noc v Košiciach ani v Bratislave nebude Čítajte

Tým, že sme sa rozhodli len pred pár dňami, zisťujeme čo všetko nám ešte treba vyplatiť a ako na tom finančne budeme. Ešte úplne nevieme, čo sa podarí a čo nie, sme v rokovaniach s jednotlivými garantovými schémami, aké výdavky nám budú uznané a čo budeme musieť vracať. Ale naše najväčšie šťastie je, že to prišlo teraz. Ak by to prišlo o dva týždne, bolo by to úplne likvidačné.

Čo tvorí najväčšiu časť vašich výdavkov?

Prenájom techniky, SBS-ky, stavby diel, technické tímy, rôzne dodávateľské služby, transporty, brigádnici, teda všetko to, čo sa stavia týždeň pred festivalom. Keďže prevažná časť dohôd sa vytvárala už počas obdobia pandémie, vzájomné dohody boli nastavené tak, aby sme nemuseli platiť tieto služby vopred. Zároveň nám ale nebudú vyplatené ani sponzorské financie. Najväčšie straty sme tým pádom minimalizovali.