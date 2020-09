Šéfka hokejových klubov bola konateľkou firmy, ktorú zakladal Vadala

Aneta Büdi mala v minulosti aj politické ambície.

19. sep 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Pre nezainteresovanú hokejovú verejnosť bolo veľkým prekvapením, že si kluby Tipsportligy zvolili na konci júla za riaditeľku novozniknutej Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) Anetu Büdi z Košíc.

Tejto voľbe sa ušlo v médiách aj označenie prevrat, lebo najvyššiu hokejovú súťaž prvýkrát riadi žena.

Vystriedala bývalého hokejového reprezentanta Richarda Lintnera, ktorý to mal pred ňou pod palcom ako šéf medzičasom už zanikajúceho Pro-Hokeja.

Do povedomia fanúšikov v metropole východu sa dostala predovšetkým ako riaditeľka organizačného výboru hokejových majstrovstiev sveta (MS) 2019 pre Košice.

Ako marketingová manažérka pôsobila v organizačnom výbore pre košickú časť šampionátu už v roku 2011.

Aneta Büdi nám neprezradila, kto konkrétne ju oslovil na spoluprácu pred MS 2011 alebo ako sa k tejto zaujímavej pozícii dostala.

„V hokejovom prostredí sa pohybujem od roku 2009. Pracovala som na viacerých pozíciách v oblasti manažmentu, ktorý som aj vyštudovala. Vysoko ohodnotená organizácia šampionátu zo strany Medzinárodnej hokejovej federácie aj návštevníkov podujatia sú dôkazom úspešne zvládnutého manažmentu,“ uviedla.

Na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) stál vtedy Juraj Široký, označovaný za mecenáša Smeru.

Členom predstavenstva MS 2011, a. s. (neskôr Hockey Event, dcérska spoločnosť SZĽH) bol aj Ľubomír Veme, niekdajší prezident HC Košice a stále člen správnej rady občianskeho združenia Košická aréna, ktoré vlastní Steel Arénu, kde sa hrali zápasy svetového šampionátu.

„Nemám žiadne pracovné ani osobné väzby s uvedenými osobami,“ konštatovala Büdi.

To, že ju nepoznal, potvrdil Korzáru i Veme. Dodal, že on vtedy ani nezaregistroval, že by niečo robila pre MS 2011.

„Neviem ani to, ako sa dostala do hokejového hnutia, pričom dnes už riadi hokejovú súťaž."

Šéfovala firme, pri zrode ktorej stál Vadala

Büdi sa však nepohybovala len v hokejovom prostredí, ale aj vo sfére pôsobnosti významných podnikateľských skupín a pokúšala sa i o politickú kariéru.

Rok po MS 2011 sa stala konateľkou eseročky SPV Ľadovo 3 (jún 2012 – január 2014, spoločníkom už bola americká firma Alpine Energy LLC, za ktorej konečného užívateľa výhod bol podľa registra v roku 2017 verifikovaný Čech Peter Jerie).

SPV Ľadovo 3 a ďalších jedenásť spoločností so sídlom v Lučenci a s rovnakým menom, len odlišným číslom, spoluzakladal kvôli štátom štedro dotovanému biznisu s fotovoltikou taliansky mafián Antonino Vadala, známy podnikaním v agrosektore na východe a väzbami na Smer.

Jedným zo spoločníkov v nich bola do jari 2011 jeho firma Bovinex Europa, ktorá získala začiatkom decembra 2009 jednu z úplne prvých 36 vydaných licencií na výstavbu solárnych elektrární.

Firmy SPV Ľadovo boli rozpredané rôznym iným spoločnostiam, ktoré tieto elektrárne napokon aj vybudovali a ročne sa im vyplácajú dotačné milióny eur za vyrobenú elektrinu.

Súčasný premiér Igor Matovič (OĽaNO) v marci 2018 ako opozičný poslanec kritizoval Smer za to, že „preniesol poplatky pre mafiu ľuďom do faktúr za elektrinu“. Odôvodnil to tým, že Slovenské elektrárne na základe rozhodnutia vtedajšieho premiéra Roberta Fica (Smer) „kupujú elektrinu od vlastníkov licencií na prevádzku slnečných elektrární za 430 eur za jeden megawatt, trhová cena je pritom 30 eur“.

Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) vo februári 2020 napísalo, že „netransparentný spôsob udeľovania licencií sa zapísal do dejín slovenskej energetiky“.

Büdi tvrdí, že nemá väzby na elity košického Smeru

Už za prvými licenciami, vydanými štátnou akciovkou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, stáli podľa médií osoby, previazané aj so Smerom. Nechýbali ani ľudia z Košíc.

Plus jeden deň napríklad zverejnil , že za dvoma držiteľmi licencií bol Ladislav Lazár, vtedajší šéf štátnej Teplárne Košice. Pôvodne bol v roku 2010 už ako poslanec parlamentu kandidátom Smeru aj na primátora metropoly východu, ale na poslednú chvíľu ho ficovci nahradili Richardom Rašim (teraz už Hlas), ktorý voľby vyhral. Lazár sa stal jeho viceprimátorom.

Korzár si všimol, že licenciu získal i Elektrovod – Energie (v súčasnosti V – Energie), kde je od roku 2003 konateľom a od decembra 2012 jediným spoločníkom niekdajší viceprimátor Košíc Boris Farkašovský za primátorovania Zdenka Trebuľu (obaja Smer).

Riaditeľka asociácie klubov nevysvetlila, ako sa ocitla v SPV Ľadovo 3 a kto ju tam dosadil. Pôvodne lučenecká firma mala v tom čase už rovnaké sídlo v Košiciach ako ďalšie subjekty, v ktorých Büdi podľa obchodného registra figuruje.

Poznamenala iba to, že so spomínanými osobami (Vadala, Lazár, Farkašovský) nemá „žiadne pracovné ani osobné väzby“.

Do europarlamentu kandidovala za „Paškových chlapcov“

Hokejová manažérka opustila pozíciu konateľky SPV Ľadovo 3 pár mesiacov predtým, ako sa stala trojkou na kandidátke strany TIP do Európskeho parlamentu v júni 2014.