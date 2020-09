Zúfalý stav mestských polikliník vyháňa lekárov k súkromníkom

Košická radnica hovorí o plánoch na ich rekonštrukciu.

17. sep 2020 o 0:00 Judita Čermáková, Michal Lendel

KOŠICE. Dve mestské polikliniky na Sídlisku Ťahanovce a Sídlisku KVP by sa mohli po desaťročiach čakania dočkať obnovy.

Radnica si nechala prostredníctvom Bytového podniku mesta Košice (BPMK) vypracovať projektovú dokumentáciu k týmto zámerom.

Na tento účel pôjde z rozpočtu mesta 80-tisíc eur.

Stav oboch zdravotníckych zariadení je dlhodobo terčom kritiky zo strán pacientov ale i lekárov, ktorí si v nich prenajímajú ambulancie.

Lekárka: Kolegovia odchádzajú

„Nájomné v poliklinike na Ťahanovciach nie je v žiadnom prípade symbolické. Dokonca sa hovorí v tomto čase o zvýšení nájomného. Za peniaze, ktoré už dnes platíme spolu s ďalšími kolegami, by sme očakávali aspoň slušné prostredie, kde môžeme nerušene pracovať a naši pacienti tu vedia v pokoji stráviť nevyhnutnú chvíľu. Namiesto toho musíme riešiť dvojcentimetrové škáry v starých oknách alebo opadávajúce opláštenie budovy,“ uviedla jedna z lekárok z ťahanovskej polikliniky, ktorá má na tomto sídlisku za sebou vyše 30 rokov praxe.

Podľa jej slov viacerí z jej kolegov už stratili trpezlivosť a z mestskej polikliniky sa presťahovali.

„Ja tak urobiť nechcem hlavne kvôli detským pacientom a ich rodičom, aby nemuseli dochádzať inam,“ vysvetlila.

Doplnila tiež, že zo strany samosprávy neprišla do týchto priestorov výraznejšia investícia už desaťročia.

„Sem-tam sa tu niečo ponatiera. V súčasnosti maľujú znova, no trvá im to už od mája, takže pacienti sa delili o čakáreň mesiace s robotníkmi, ktorí si z nej spravili sklad farieb. Ak by sa takto pracovalo na zákazke u súkromníka, firma by ihneď skončila,“ skonštatovala lekárka.

O plánoch mesta, ktoré sa majú týkať komplexnej rekonštrukcie, sa dozvedala až od nás.

„Opravu budovy a jej prispôsobenie súčasným podmienkam by som samozrejme privítala, no po posledných skúsenostiach mám obavy z toho, ako budeme fungovať počas stavebných prác,“ dodala lekárka.

Mesto priznalo nevyhovujúci stav

To, či ordinácie budú počas rekonštrukcie fungovať v plnej prevádzke, nám v tejto chvíli vedenie mesta nedokázalo povedať.

„Závisí to na postupe prác v daných objektoch, ktoré budú špecifikované v projektovej dokumentácii,“ reagoval hovorca mesta Vladimír Fabian.

Podľa jeho slov mesto dlhodobo vníma nevyhovujúci technický stav týchto svojich objektov.