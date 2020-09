Volejbalista Jakubov sa oženil. Svadbu chcel mať rýchlo za sebou

Prvý mladomanželský tanec mu prekazil syn.

18. sep 2020 o 7:52 Patrik Fotta

KOŠICE. Opora volejbalistov VK KDS Šport Košice Miroslav Jakubov, ktorý je v civilnom zamestnaní hasičom, je čerstvým ženáčom.

Na svadbe mu však chýbali spoluhráči z klubu i kolegovia z hasičského zboru, s ktorými bude oslavovať osobitne.

Rodák z Humenného absolvoval prvý mladomanželský tanec bez nevesty, ktorú na parket nepustil ich synček.

Ten sa chcel vyblázniť s otcom, ktorému neostalo nič iné len zaimprovizovať.

Napokon si menšiu svadobnú veselicu aj s hosťami dosýta užili ešte pred zavedením prísnejších opatrení.

Od októbra rúško namiesto kravaty

Aj napriek tomu, že pri svadobnej hostine sa nemuseli obmedzovať rozhodli sa pre menší počet hostí.

„Bola to v podstate menšia rodinná oslava. Chceli sme to mať rýchlo za sebou, pretože už v januári čakáme druhý prírastok do rodiny. Väčšiu oslavu si necháme na inokedy. Aj pre koronu sme sa rozhodli, že to bude takto lepšie,“ povedal Miroslav Jakub.

Pred samotným obradom cítil menšiu nervozitu, ktorá sa však nedá porovnať s tou zápasovou.