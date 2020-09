Jazdecká škola v Kráľovciach vznikla ako rodinná firma

Vo svojich stajniach majú aktuálne 20 koní.

21. sep 2020 o 0:00 TASR

KRÁĽOVCE. Jazdecká škola v Kráľovciach v okrese Košice-okolie vznikla ako rodinná firma pred 11 rokmi.

Ako za ňu povedala Tatiana Zsigmondy, vyžaduje si to všetok čas.

Vo svojich stajniach majú aktuálne 20 koní.

Článok pokračuje pod video reklamou

Žiadne voľno nemajú

S myšlienkou prišiel jej otec, ktorý sa koňom venoval odmalička.

"Povedal, že ak do toho ideme, musíme ísť do toho všetci. Fungujeme tu otec, moja mama, ja, manžel a naša dcéra, ktorá tu pobehuje. Spolu to rozvíjame. Sme tu celý rok, žiadne voľno neexistuje. Treba sa o to starať," povedala s tým, že stále je čo robiť.

"Máme vonkajšiu jazdiareň - okruh, dvor, na ktorom pôsobíme. Potom jeden veľký výbeh na druhej strane, tam je lúka a dve malé výbehy," uviedla.

Vnútornú halu aktuálne prerábajú, dokončiť ju plánujú v týchto dňoch.

Rozrastať sa neplánujú, skôr sa chcú zamerať na zveľaďovanie vrátane servisu pre kone.

Majú štyri až 58 rokov

Podľa jej slov sa im darí a chodí k nim čoraz viac ľudí.

"Dá sa povedať, že to ide. Nejako sa k tomuto vracajú, k prírode. V okolí Košíc je toho veľmi veľa, v každej druhej dedine je nejaká jazdiareň, ranč. Aj tie ranče sa rozmáhajú," povedala Zsigmondy.

Do Jazdeckej školy Kráľovce chodia desiatky záujemcov, z tých najmladších ide o štvorročné deti.

Najstarší začiatočník, ktorý k nim prišiel, mal 58 rokov.

Okrem jazdeckej školy pre začiatočníkov, kde nie je potrebný vlastný kôň, realizujú aj prípravu na skúšky základného výcviku či na preteky.

Čo sa týka prípravy športových jazdcov a pretekárov, podmienkou je mať vlastného koňa.

Hovorí, že po prvom páde sa ukáže, či človek pri jazdení zostane. Podľa nej sa toho netreba zľaknúť.

Polovica detí má vlastného koňa

Do tejto jazdeckej školy chodí pravidelne asi 20 detí, z toho má vlastného koňa necelá polovica.

Ak Zsigmondy povedala, pred kvantom detí, ktorým sa nie je kedy venovať, uprednostňujú menší počet tých stálych či s víziou pretekov.

"Všetko, čo by mohlo byť na celoslovenskej alebo vyššej úrovni, odchádza do Bratislavy a do zahraničia. My sa tu viac-menej orientujeme na deti a juniorov. V rámci východného Slovenska máme veľa úspechov, túto sezónu sme mali v podstate každé preteky jeden alebo viac úspechov," uviedla s tým, že na celoslovenských súťažiach zatiaľ neboli.

"Tam treba aj viac financií, čiže všetko v rámci možností - aj tých rodičov," vysvetlila.

Štyri tréningy do týždňa

Jazdeniu sa venuje aj 15-ročná Gabriela Šamuová.

Tréningy v Kráľovciach absolvuje každý deň okrem pondelka.

"Obsahuje to hlavne rozohriatie, pripravenie koňa - najprv v kroku, potom postupne poklušeme, pocválame. Niektoré dni máme drezúru. To znamená, že s ním pracujeme, skladáme ho a vytvárame si kontakt. Keď máme parkúr, skáčeme cez prekážky rôznych výšok," povedala s tým, že ju to baví a jazdectvu sa preto plánuje venovať aj v budúcnosti.