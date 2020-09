Krčmári sa postavili košickému primátorovi. Drevené sedenie z Hlavnej nestiahli

Radnica: Výhovorky sa nebudú tolerovať.

27. sep 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

KOŠICE. V máji primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) avizoval, že kvôli oživeniu ekonomiky po koronavíruse odpustí radnica dane letným záhradám.

„Mestskému zastupiteľstvu predložíme zmenu všeobecne záväzného nariadenia, ktorá sa týka poplatku za zabratie verejného priestranstva pre terasy, či už na Hlavnej alebo v mestských častiach, aby tie poplatky do konca roka boli nulové. Chceme tak pomôcť barom a kaviarňam, aby sa zo svojich problémov dostali čo najskôr, ale hlavne, aby sa Košičania a turisti do centra čo najrýchlejšie vrátili,“ informoval prvý muž mesta.

Ústretový krok ale spojil s podmienkou, aby dodržiavali pravidlá, uvedených v genereli pre historické centrum, ktorý okrem iného určuje vzhľad letných terás.

Medzi nimi je napríklad zákaz dreveného sedenia a používania kvetináčov.

Bránia sa

„Pravidlá platia pre všetkých, s tým heslom som aj kandidoval ako primátor. Ak by sme mali robiť výnimky z pravidiel bez toho, aby boli na papieri a schválené, nebolo by to správne. Nemôžeme posudzovať niektoré veci tak, že ich budeme prehliadať,“ avizoval v máji Polaček.

Drevené sedenie je napriek tomu pred mnohými prevádzkami. Rovnako aj kvetináče.

„Keď sa prejdete po meste, tak polovica reštaurácií to nedodržiava. Drevené lavice, kvetináče i ďalšie veci čo primátor schválil na porade, že to nemôžeme mať. Mali sme viac kontrol, sme v správnom konaní. Boli tu päťkrát, odfotili si to a mesto teraz začalo konanie pre porušenie a my sa bránime. Dokonca sme sa viacero reštaurácií spojili a najali si advokátsku kanceláriu,“ hovorí predseda Komory reštaurácií Košice – Turizmus Peter Škripko.



Argumentujú tým, že o nových pravidlách nemôže rozhodnúť primátor.