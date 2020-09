Najstarší košický poslanec: Som za dekriminalizáciu marihuany

Plán na vysadenie 300-tisíc stromov považuje Rovinský za podvod.

28. sep 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

Dlhé roky pôsobí ako aktivista, zachraňuje stromy v meste a propaguje bicyklovanie. V súčasnosti je trojnásobným poslancom. Priznáva však, že zatiaľ sa podarilo aj napriek spojenectvu s primátorom urobiť málo. Kým spojenci primátora postupne opúšťajú, on ho podporuje. LADISLAV ROVINSKÝ má 69 rokov, na rozhovor prišiel tradične na bicykli.

Presne pred 10 rokmi ste kandidovali na primátora. Vzdali ste sa v prospech Mareka Kažimíra, získali ste 214 hlasov. Bol to dobrý ťah?

Bol som na kandidátke strany SaS a tá sa rozhodla vzdať sa v prospech iného kandidáta. Nemohol som sa rozhodovať autonómne. Bol to pokus SaS etablovať sa v lokálnej politike. Mohlo to prebehnúť aj inak.

Neboli ste s tým stotožnený? Argumentovali ste obavou z možného víťazstva Richarda Rašiho, ktorý bol dovtedy ministrom, po tých voľbách sa stal primátorom.

Vzdaniu sa v prospech Kažimíra predchádzali rokovania. Rozhodli sa takto.

Čelili ste vtedy obvineniu z pyramídových hier.

Bol to multi level marketing (MLM). Na trhu dodnes existuje mnoho MLM firiem v oblasti poisťovníctva, kozmetiky, domácich potrieb. Na začiatku je marketingový plán, avšak neraz dochádza k zmene podmienok a vyvíja sa to inak ako bolo sľúbené na začiatku. Potom je tam veľa sklamaných ľudí. To sa stalo aj mne.

Kandidovali ste za SaS, aj v posledných komunálnych voľbách ste boli v tíme Marcela Vrchotu, ktorý je mestským šéfom strany. Ste ešte nezávislý?

Ja som do kraja, mesta i mestskej časti kandidoval ako nezávislý. SaS mi je určite bližšia ako Smer.

Máte blízko k liberálnym hodnotám? V týchto dňoch rezonuje vyše 12-ročný trest pre Košičana za marihuanu, ktorý oživil aj petíciu za jej dekriminalizáciu.