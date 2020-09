Dve deti učil fetovať toluén, liečiť zo závislosti sa nechce

Košičana odsúdili za zločin šírenia toxikománie. Po druhý raz.

29. sep 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Okresný súd Košice II sa zaoberal prípadom zločinu šírenia toxikománie.

Obvineniu čelil 21-ročný Roman D. z košického Lunika IX.

Súd ho už trestným rozkazom uznal vinným a potrestal podmienkou, no prokuratúra podala odpor.

Keďže Roman predvolania na hlavné pojednávanie ignoroval, súd ho dal minulý týždeň predviesť políciou.

Odlial im na handričku

Mladík sa zločinu šírenia toxikománie dopustil vlani v auguste na Hrebendovej ulici.

Vo večerných hodinách ponúkol 14-ročnej Simone a jej rovesníčke Lívii handru, predtým namočenú do prchavej látky. Išlo o toluén, ktorý mal Roman vo fľaši. Dievčatá následne látku vdychovali.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vyšetrovanie inicioval otec jednej z maloletých dievčat, lebo si všimol, že domov prišlo zjavne nafetované. Simona prezradila nielen to, s ktorou kamarátkou sa dostala do takého stavu, ale aj vďaka komu.

Bolo to z ich strany po prvý raz. Otcovi prezradili, že Roman sa ich opýtal, či už niekedy fetovali. Keďže to konečne chceli vyskúšať, odlial im niečo na handričku. Potom to vdychovali.

Otec Lívie si síce na dcére nič podozrivé nevšimol, ale to vraj iba preto, lebo len čo prišla domov, šla si ľahnúť. Aj ona sa mu však potom priznala, čo v predošlý večer robila.

Potvrdili to aj toxikologické vyšetrenia, ktoré v moči dievčat objavili stopy po acetóne a toluéne.

Liečenie mu nenavrhli

Roman na polícii vypovedať odmietol.