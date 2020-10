Nechcú žiť v bytovkách, kde sused nepozná suseda. Stretávajú sa na dvore

Voľný čas trávia spoločne.

3. okt 2020 o 0:00 Lenka Haniková

Bývajú v bytoch, stretávajú sa na dvore. Komunita je pre nich dôležitá. (Zdroj: Archív I.S.)

IVANA SKOUMALOVÁ má 35 rokov a žije v Košiciach. Pracuje ako psychoterapeutka a výskumníčka. V roku 2016 bola spoluzakladateľkou komunitnej iniciatívy Poď na dvor, v rámci ktorej skupinka susedov na Kisdyho a Tomášikovej ulici v Košiciach organizuje vo vnútrobloku pre susedov prednášky, koncerty, aktivity alebo spoločne zveľaďujú vonkajšie priestory.

Aké ste mali na dvore leto?

- Čo sa týka organizovaných aktivít, leto na dvore bolo tento rok trochu menej výživné. Dvor však žije pomerne aktívne aj bez toho. Ľudia chodia na dvor s deťmi, prinesú či vezmú si knižky z alebo do knižnej búdky, alebo sa starajú o komunitnú záhradu, kde sme toto leto vybudovali nový bylinkový záhon. V júni sme oslavovali Deň detí s divadelným predstavením, koncertom pre deti a súťažami. V júli sme organizovali prednášku a workshopy na tému recyklácie odpadu a jeho kreatívneho využitia s Igorom Hanečákom z organizácie Recyklátor a s Katkou Jakubovie, ktorá učila návštevníkov a návštevníčky tkať.

V auguste nás navštívila Potulná galéria s výstavou súčasného umenia od umelcov a umelkýň z viacerých krajín na tému extrémizmu, xenofóbie a rasizmu s apelom na kritické myslenie a uvažovanie o týchto témach s cieľom posilnenia vzájomnej tolerancie medzi ľuďmi bez ohľadu na akékoľvek rozdiely. Súčasťou podujatia bol aj koncert Erika Sikoru, ktorého máme veľmi radi a hral už u nás za posledné roky asi trikrát.

Akým spôsobom vám do stretávania zasiahla korona? Ako ste toto obdobie prežili?

- Toto obdobie sa pochopiteľne dotklo aj komunitných aktivít. Napriek tomu, že sme nerobili hromadné podujatia, nezostali sme pasívni. Šili a distribuovali sme rúška, vytvorili a vylepili sme v okolí infoletáky o prevencii šírenia koronavírusu a spolu s deťmi sme vytvorili pozitívny motivačný odkaz pre susedov, ktorý sme umiestnili na náš domček na dvore. Bol to taký háčkovaný street art s nápisom „bude to dobré“.

Na dvore ste mali už viacero kultúrnych podujatí, napríklad vám nedávno hral sláčikový orchester. Ako sa dá robiť kultúra na dvore?

- Počas obdobia, keď boli kultúrne podujatia utlmené, sa nám podarilo v spolupráci s mestskou časťou Sever zorganizovať podujatie Koncert pod oknami. Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS a Marián Lukáč, sólista opery Štátneho divadla v Košiciach, nám zahrali koncert klasických a populárnych skladieb. Potreba zahrať si však vyšla iniciatívne od samotných hudobníkov. Je to dôkaz o tom, že tvorivá činnosť potrebuje žiť práve v obdobiach krízy. Keďže sme nechceli, aby sa ľudia zhromažďovali, zdôraznili sme, že koncert si môžu užiť priamo zo svojho okna či balkóna. Myslím, že podujatie malo úspech a v budúcnosti radi znovu niečo podobné zorganizujeme.

Aké sú najčastejšie témy, ktoré na dvore riešite? Snažíte sa poňať stretnutia na dvore aj viac angažovane, napríklad riešite spoločný kompostér, separovanie odpadu, zatepľovanie bytovky, komunitnú záhradu, teda ide o akési schôdze alebo jednoducho na dvore relaxujete?

- Raz ročne, obvykle na jar, máme spoločné stretnutie aktívnych susedov a susediek, aby sme sa spolu rozprávali o susedstve, potrebách obyvateľov vo vzťahu k tomuto verejnému priestoru, prípadne nejakých potrebných zmenách, ktoré sa týkajú vnútrobloku, chodníkov, osvetlenia, záhrady či samotného dvora. Pred niekoľkými mesiacmi sme napríklad mali stretnutie s architektonickou firmou, ktorá plánovala na Kisdyho ulici odkúpiť pozemok a navrhnúť tu výstavbu. Tohto stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia MČ Sever a diskutovali sme spoločne.

Funguje to?

- Pre všetky strany bolo dôležité, že tento dialóg prebehol. Sme radi, že iniciatíva Poď na dvor je vnímaná a rozoznávaná ako iniciatíva susedov a obyvateľov, ktorí chcú aktívne zasahovať do vecí týkajúcich sa susedstva a ovplyvňovať ich. Taktiež sme pred niekoľkými mesiacmi iniciovali stretnutie, opäť za prítomnosti ľudí z MČ Sever a obyvateľov, kde sme sa rozprávali o možnostiach revitalizácie starého a zanedbaného basketbalového ihriska na Kisdyho ulici, ktoré teraz slúži ako parkovisko. Okrem toho máme uzavretú facebookovú skupinu, kde komunikujeme online. Pridať sa do nej môže každý sused a susedka, ktorá chce mať prehľad o dianí v susedstve, ideálne aj aktívne participovať na pozitívnych zmenách a dianí v susedstve.

Ktorá aktivita je na dvore medzi ľuďmi najobľúbenejšia?

- Ak myslíte najobľúbenejšia v zmysle vysokého počtu návštevníkov, tak je to asi oslava Dňa detí. Ľudia však radi prídu aj na diskusie, prednášky, koncerty či na trhy s ručne vyrábanými výrobkami. Majú radi aj grilovačky, ale poslednýkrát dym podráždil niektorého suseda, ktorý privolal políciu. Trochu nás to zamrzelo, pretože preferujeme, aby susedia priamo a otvorene vyjadrili svoje námietky, ktorým sme vždy ihneď vyhoveli, aj keď sa niečo podobné za tie roky stalo len dvakrát alebo trikrát. Bolo však milé, keď nám kontrolujúci policajt vyjadril podporu a pozdieľal s nami, že aj on sa vo svojom susedstve venuje podobným aktivitám.

Stalo sa ešte, že sa niekto zo susedov sťažoval napríklad na hluk alebo práce na dvore?