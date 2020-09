Košický poslanec skončil na chodníku, objímajúc cestovnú tašku

Djordjevič o odchode z politiky neuvažuje.

29. sep 2020 o 15:30 Michal Lendel

KOŠICE. Poslanec košického mestského parlamentu Michal Djordjevič (nezávislý) sa objavil na fotografii, ktorá ho zachytáva, ako leží na chodníku, pod sebou má cestovnú tašku a v ruke drží mobilný telefón.

Kontroverznú snímku zverejnil portál cas.sk.

Ten vysvetľuje, že opozičného poslanca odfotili na Kuzmányho sídlisku a keďže sa nehýbal, bola mu privolaná záchranka.

Samotný poslanec spresnil, že fotografia pochádza z predchádzajúceho víkendu z Braniskovej ulice. Tá sa nachádza v blízkosti jeho bydliska.

Na videu osoba pripomínajúca poslanca močila v centre

Fotka sa objavila mesiac po tom, ako bolo zverejnené video podguráženého muža, ktorý močil na verejnosti v centre Košíc.

Vo videu nie je mužovi vidno do tváre, no osoba nápadne pripomínala poslanca Djordjeviča. Pocit z toho, že by mohlo ísť o mestského poslanca, umocňujú pokriky z pozadia kamery.

Svedok situácie oslovuje osobu na videu prezývkou „Džordžo“.

Djordjevič v reakcii na video uviedol, že si túto udalosť z centra nepamätá, čiže to, či šlo o neho alebo nie, nepotvrdil, ale ani nevylúčil.

Jeho pád mala spôsobiť hladovka

Naopak na udalosti spred poldruha týždňa si spomína jasne.

Podľa neho nespôsobil jeho pád na chodník alkohol, ale snaha schudnúť.

„V snahe znížiť telesnú hmotnosť už dlhší čas intenzívne cvičím, behám a držím diétu. Pred týždňom som bol pískať futbalový zápas v okrese Michalovce. Celý deň som jedol málo a nestihol som ani obedovať,“ povedal Djordjevič.

Pri návrate domov sa mu mala zatočiť hlava, potkol sa a spadol.

„Svedkovia v obave, či som si neudrel hlavu alebo neutrpel zlomeninu, zavolali záchranku. Z vyšetrenia nevyplynula potreba hospitalizácie,“ povedal na margo zranení.

Poslanec: Odchod neprichádza do úvahy

Djordjevič o odchode z politiky neuvažuje a udalosť považuje za súčasť diskreditačnej kampane.

„Som si vedomý toho, že verejný funkcionár je ostro sledovaný, avšak v poslednej dobe mám pocit, že ma chce niekto silou mocou zdiskreditovať. Nijako som neporušil zákon a ani som nikoho neokradol. Ak chce zo mňa niekto urobiť alkoholika odkazujem mu, že alkohol som vylúčil zo svojho života. Kto ma uvidí popíjať, venujem mu celú svoju poslaneckú odmenu,“ vyhlásil Djordjevič.

