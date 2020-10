Košice pred sto rokmi: Problémy spôsobili baraky v Barci aj maďarské demonštrácie

Čo písali noviny kedysi.

4. okt 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Pozn. Pre zachovanie autenticity sme texty ponechali v pôvodnom znení.

Prestavba barákov v Barci

V piatok bola v Košiciach medziministerská komisia, skladajúca sa zo zástupcov ministerstva sociálnej pečlivosti a verejných prác, ktorá v Barci so zástupcami mesta Košíc prejednávala otázky, týkajúce sa prestavby barákov pre byty občianskeho obyvateľstva.

Ako sa dozvedáme, prestavba týchto barákov naráža na finančné ťažkosti. Celá vec sa tiahne už vyše pol druha roka. Ministerstvo povolilo na túto prestavbu 4 milióny korún štátnej podpory, a 900 000 korún štátnej pôžičky. Celá stavba bola rozpočítaná na 10 miliónov korún. Teraz však urobilo v auguste ministerstvo mestu Košiciam nové podmienky, podľa ktorých by prestavba barákov v Barci stála najmenej 20 miliónov korún.

Mesto Košice žiada, aby mu bola na túto prestavbu vyplatená štátna podpora prv ako začne stavať a pôžička 900.000 hneď a povolená podpora 4 milióny postupne v krátkych lehotách. Ministerstvo ale poukazuje na predpis zákona o štátnych stavebných podporách, podľa ktorého môže byť podpora poskytnutá len vtedy, keď už najmenej jedna tretina stavby je hotová.

Mesto Košice navrhlo preto ministerstvu — a to z toho dôvodu, že za dnešných zhoršených úverových pomerov ťažko je mestám opatriť si peniaze — aby s ohľadom na to, že byty v prestavených barákoch v Barci majú byť určené pre štátnych zamestnancov — ministerstvo zaplatilo mestu Košiciam 200.000 Kč, ktoré mesto dosiaľ do tejto prestavby investovalo a aby ministerstvo túto prestavbu na vlastný náklad samo dokončilo.

Slovenský východ, 28. 9. 1921

Zanedbané stromy

Na Petőfiho námestí (dnes Drevný trh) proti košickým kúpeľom je pekný štvorhranný park s niekoľkými krásnymi stromami a peknými zátišiami, ktorý však zo záhadnej príčiny nie je obecenstvu prístupný. Patrne niet peňazí na jeho udržiavanie a fakticky je hodne spustnutý a zanedbaný. Myslíme však, že by sa mohol aspoň vyčistiť a odovzdať k používaniu obecenstva, poneváč i divoký park má svoj pôvab.

Slovenský východ, 29. 9. 1921

Legionárom

Dňa 2. októbra 1921 o 7. hodine večer usporiada osvetový krúžok Československej obce legionárskej jednota v Košiciach prvú hodovú zábavu v československom dome. Táto prvá zábava je usporiadaná v prospech hladujúcich v Rusku, kde mnoho krásnych i smutných spomienok nesie sa z duše našich chlapcov zo Sibíri. Dúfame, že celá československá verejnosť pochopí význam veľkej pomoci a hojnou návštevou poctí našich chlapcov.

O zábavu, koláče, husi, kačky je náležite postarané.

Hudba p. Pospíšila za osobného vedenia.

Pred tanečnou zábavou budú zahrané žartu plné aktovky od Shackera a Sraba „Sluha pánom“ a „Spolkári.“

Bratia! Touto cestou lúčime sa s dr. Judytkom, ktorý odchádza súc preložený ku bezpečnostnej stráži v Krompachoch. Prajeme ti bratre Judytko mnoho zdaru v novom pôsobisku a háj pravdu tak, ako si to robil tu.

„Zdar“ osvetový krúžok obce legionárskej.

Slovenský východ, 1. 10. 1921

Opilci

Pred krátkym časom sme písali o tom, aký pekný to bol zjav, keď sme videli demobilizovaných vojakov odchádzať v poriadku do občianskeho života. Išli veselo — pravda — každý je rád, keď môže opäť ísť do „civilu“, aby sa venoval svojej práci a svojmu zamestnaniu.